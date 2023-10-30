Вирвав 3900 здорових зубів. Багатого дантиста з Марселя посадили на 8 років

Дантиста Ліонеля Геджа засудили до 8 років ув’язнення за те, що він завдав каліцтв сотням пацієнтів – вирвав здорові зуби у 327 пацієнтів, щоб встановити великі мости. Водночас, дантист збагатився за рахунок компаній соціального забезпечення та страхування, пише Le Figaro.

З 2006 по 2012 стоматолог, який відкрив свою практику в північних районах Марселя в 2005 році, збільшив кількість хірургічних втручань. Під час слухання медичний співробітник CPAM Буш-дю-Рона зазначив, що у 2009 році кількість пред’явлених до оплати дій становила 41 годину на день і навіть була еквівалентна 52 годинам на день протягом перших місяців 2010 року. Синові у цій справі допомагав його батько, теж стоматолог, який чергував у кабінеті сина дві зміни на тиждень, пише Ouest-France.

Абсцеси, кісти, нестерпний біль, чорний рот, неприємний запах з рота, протези, що не тримаються – потерпілі розповіли на суді про наслідки операцій, проведених підряд цим стоматологом та його батьком, Карно Геджем.

“Ліонель Гедж порадив мені видалити всі зуби. Він сказав, що я матиму гарну посмішку, що я більше не матиму проблем із зубами», — розповіла одна з жертв, якій зараз 34 роки. «Ми більше не можемо посміхатися, ми розбризкуємо слину, коли говоримо, ми відчуваємо труднощі з їжею. Отже, нам соромно, ми ховаємось від суспільства. У нас більше немає ні особистого, ні професійного життя».

Але Ліонель Гедж видаляв так багато зубів не випадково – лише за кілька років чоловік купив нерухомість на суму €9,5 млн, купив розкішні автомобілі та 15-метрову яхту.

На суді цей 42-річний колишній стоматолог, виключений із Ордену хірургів-стоматологів у 2016 році, визнав свою відповідальність: «Очевидно, що ці пацієнти страждають. Очевидно, що я відповідаю за те, що зробив. Але я хотів лікувати всіх, я не хотів змушувати своїх пацієнтів чекати, це було для мене неприйнятним. Але швидкість моїх дій призвела до поганого догляду за моїми пацієнтами»

Цю версію відразу спростували різні експерти, які пояснили суду, що деякі методи лікування були справжніми «відхиленнями». Тому прокурор і вимагав засудити дантиста до 10 років позбавлення волі – максимального терміну, передбаченого Кримінальним кодексом.

Батьку, звинуваченому у співучасті, дали 5 років ув’язнення, включаючи один рік умовно, із зобов’язанням виплатити компенсацію цивільним позивачам, а також штраф у розмірі 150 000 євро.