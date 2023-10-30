Вырвал 3900 здоровых зубов. Богатого дантиста из Марселя посадили на 8 лет

Дантиста Лионеля Геджа приговорили к 8 годам тюремного заключения за то, что он нанес увечья сотням пациентов – вырвал здоровые зубы у 327 пациентов, чтобы установить большие мосты. Одновременно дантист обогатился за счет компаний социального обеспечения и страхования, пишет Le Figaro.

С 2006 по 2012 год стоматолог, открывший свою практику в северных районах Марселя в 2005 году, увеличил количество хирургических вмешательств. В ходе слушания медицинский сотрудник CPAM Буш-дю-Рона указал, что в 2009 году количество предъявленных к оплате действий составляло 41 час в день и даже было эквивалентно 52 часам в день в течение первых месяцев 2010 году. Сыну в этом деле помогал его отец, тоже стоматолог, который дежурил в кабинете сына две смены в неделю, пишет Ouest-France.

Абсцессы, кисты, невыносимая боль, черный рот, неприятный запах изо рта, не держащиеся протезы – потерпевшие рассказали на суде о последствиях операций, проведенных подряд этим стоматологом и его отцом, Карно Геджем.

«Лионель Гедж посоветовал мне удалить все зубы. Он сказал, что у меня будет красивая улыбка, что у меня больше не будет проблем с зубами», — рассказала одна из жертв, которой сейчас 34 года. «Мы больше не можем улыбаться, мы разбрызгиваем слюну, когда говорим, мы испытываем трудности с едой. Итак, нам стыдно, мы прячемся от общества. У нас больше нет ни личной, ни профессиональной жизни».

Но Лионель Гедж удалял так много зубов не случайно – всего за несколько лет мужчина купил недвижимость на сумму €9,5 млн, купил роскошные автомобили и 15-метровую яхту.

На суде этот 42-летний бывший стоматолог, исключенный из Ордена хирургов-стоматологов в 2016 году, признал свою ответственность: «Очевидно, что эти пациенты страдают. Очевидно, что я несу ответственность за то, что сделал. Но я хотел лечить всех, я не хотел заставлять своих пациентов ждать, это было для меня неприемлемо. Но скорость моих действий привела к плохому уходу за моими пациентами»

Эту версию тут же опровергли различные эксперты, которые объяснили суду, что некоторые методы лечения были настоящими «отклонениями». Поэтому прокурор и требовал приговорить дантиста к 10 годам лишения свободы — максимальному сроку, предусмотренному Уголовным кодексом.

Отцу, обвиняемому в соучастии, дали 5 лет тюремного заключения, включая один год условно, с обязательством выплатить компенсацию гражданским истцам, а также штраф в размере 150 000 евро.