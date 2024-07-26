Теракт перед стартом Олімпіади – через підпали зупинилася залізниця Франції

У ніч проти 26 липня, коли до відкриття Олімпійських ігор у Франції лишалася менш ніж доба, невідомі вчинили підпали на залізниці. Паралізовано рух швидкісних потягів на трьох напрямках, влада заявляє про спрямований акт саботажу. На вокзалах застрягли тисячі пасажирів, також відомо щонайменше про двох олімпійців з Німеччини, які змушені пропустити урочистий старт Ігор, бо не встигли прибути до Парижа через зупинку сполучення, пише RFI.

Транспортний колапс розгортається у Франції за кілька годин до церемонії на Сені. Про низку пожеж на своїх об’єктах повідомляє SNCF — державне підприємство, яке керує залізницями Франції і є експлуатантом швидкісних пасажирських потягів.

«Минулої ночі SNCF став жертвою кількох зловмисних дій, що торкнулися атлантичної, північної та східної високошвидкісних ліній», — повідомляє оператор. Йдеться про серйозні порушення руху швидкісних потягів TGV на цих трьох маршрутах. Мета підпалів, додає компанія, «завдати шкоди» об’єктам SNCF.

На четвертій, південно-східній гілці, диверсіям вдалося запобігти. Через займання призупинили, зокрема, потяги між Парижем і такими містами, як Лілль, Турс, Ле-Ман. Східну швидкісну лінію частково відремонтували. Але повноцінно відновити рух компанія обіцяє у понеділок, 29 липня.

Крім того, про складнощі з рухом інформує Eurostar — міжнародна високошвидкісна залізнична служба, що сполучає Велику Британію з Францією, Бельгією та Нідерландами. Через вандалізм на французькій мережі деякі поїзди між Парижем і Брюсселем і Лондоном скасовані чи затримуються.

Перевізник рекомендує мандрівникам відкласти поїздки. Деякі з маршрутів переспрямували, але чималу кількість потягів скасували. Загалом, за словами генерального директора SNCF Жан-П’єр Фаранду BFM, від саботажу постраждали 800 000 пасажирів, з них 250 000 — у п’ятницю: станом на зараз тисячі людей, зокрема, лишаються в очікуванні на вокзалі Монпарнас у Парижі, адже ситуація з їхніми рейсами незрозуміла.

Гендиректор SNCF розповів, що злочинці підпалили залізничні розв’язки, аби одразу вразити два напрями. Також відомо про підпали сигналізаційних шаф уздовж колій. Прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактом «майнових збитків, які завдають шкоди основним інтересам нації».

Міністр транспорту Франції Патріс Вергріте наголосив, що пошкодження залізничних ліній сталося «внаслідок скоординованих зловмисних дій». Попереджає про значні перебої в русі до вихідних.

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь запевнив, що спецслужби та правоохоронні органи мобілізовані та шукають винуватців цих атак.

Міністр спорту Амелі Удеа-Кастера засудила акти вандалізму. «Це абсолютно жахливо, — зазначила вона в інтерв’ю BFMTV. — Нападати на ігри — значить нападати на Францію».

Французькі урядовці не розголошують деталі щодо диверсантів, тож хто саме стоїть за атакою поки невідомо. Ультраліві французькі анархісти раніше вчиняли підпали залізничної мережі. Чи є «російський слід», теж поки неясно. Але цього тижня у Парижі заарештували росіянина, що планував диверсію під час Олімпійських ігор.

26 липня о 20:30 за київським часом в Парижі відбудеться відкриття Олімпійських ігор. Цього вечора за безпеку в французькій столиці відповідають 45 000 поліціянтів і жандармів, 10 000 військовослужбовців і близько 22 000 приватних охоронців. Вперше в історії змагань урочиста церемонія відбуватиметься не на стадіоні, а на річці Сена. 205 команд плистимуть вздовж Сени на 96 кораблях у середмісті Парижу.