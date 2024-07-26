Олімпіада-2024: у Парижі стартували Літні Ігри (відео)
26 липня у столиці Франції Парижі відбувається церемонія відкриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор.
Загалом в Олімпіаді-2024 братимуть участь представники 206 країн, розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.
Париж приймає Олімпіаду втретє, раніше Ігри проходили у 1900 та 1924 роках.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 22:06;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 липня у столиці Франції Парижі відбувається церемонія відкриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор.".