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Олімпіада-2024: у Парижі стартували Літні Ігри (відео)

Світ 22:06   26.07.2024
Оксана Якушко
Олімпіада-2024: у Парижі стартували Літні Ігри (відео)

26 липня у столиці Франції Парижі відбувається церемонія відкриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор.

Загалом в Олімпіаді-2024 братимуть участь представники 206 країн, розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Париж приймає Олімпіаду втретє, раніше Ігри проходили у 1900 та 1924 роках.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 22:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 липня у столиці Франції Парижі відбувається церемонія відкриття ХХХIII літніх Олімпійських ігор.".