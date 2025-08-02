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Удар БпЛА по Харькову накануне: за жизнь женщины борются врачи

Происшествия 10:12   02.08.2025
Виктория Яковенко
Удар БпЛА по Харькову накануне: за жизнь женщины борются врачи

Два человека остаются в больнице после удара БпЛА по Киевскому району Харькова 1 августа.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Врачи борются за жизнь и здоровье женщины», — отметил Синегубов.

Напомним, 1 августа около 20:45 в Харькове прогремел взрыв. БпЛА «Молния» попал в дерево возле многоквартирного дома в Киевском районе. В результате удара пострадали 11 человек, среди них — 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики. Повреждены многоэтажка и автомобиль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 10:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека остаются в больнице после удара БпЛА по Киевскому району Харькова 1 августа.".