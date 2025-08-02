Удар БпЛА по Харькову накануне: за жизнь женщины борются врачи
Два человека остаются в больнице после удара БпЛА по Киевскому району Харькова 1 августа.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Врачи борются за жизнь и здоровье женщины», — отметил Синегубов.
Напомним, 1 августа около 20:45 в Харькове прогремел взрыв. БпЛА «Молния» попал в дерево возле многоквартирного дома в Киевском районе. В результате удара пострадали 11 человек, среди них — 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики. Повреждены многоэтажка и автомобиль.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, врачи, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 10:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека остаются в больнице после удара БпЛА по Киевскому району Харькова 1 августа.".