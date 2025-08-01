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БпЛА упал возле дома в Киевском районе Харькова, есть пострадавший — Терехов

Происшествия 21:00   01.08.2025
Елена Нагорная
БпЛА упал возле дома в Киевском районе Харькова, есть пострадавший — Терехов Иллюстративное фото

Около 20:45 в Харькове прогремел взрыв.

Дополнено в 21:00. БпЛА «Молния» упал возле многоквартирного дома в Киевском районе. Известно об одном пострадавшем.

20:52. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали попадание БпЛА «Молния».

Об угрозе ударных беспилотников для Харькова и Харьковского района написали Воздушные силы ВСУ после взрыва.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:45 в Харькове прогремел взрыв.".