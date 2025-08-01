БпЛА упал возле дома в Киевском районе Харькова, есть пострадавший — Терехов
Иллюстративное фото
Около 20:45 в Харькове прогремел взрыв.
Дополнено в 21:00. БпЛА «Молния» упал возле многоквартирного дома в Киевском районе. Известно об одном пострадавшем.
20:52. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе зафиксировали попадание БпЛА «Молния».
Об угрозе ударных беспилотников для Харькова и Харьковского района написали Воздушные силы ВСУ после взрыва.
Читайте также: Дрон сбросил боеприпас на гражданских на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «БпЛА упал возле дома в Киевском районе Харькова, есть пострадавший — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20:45 в Харькове прогремел взрыв.".