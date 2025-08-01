БпЛА влучив біля будинку в Київському районі Харкова, є постраждалий – Терехов
Ілюстративне фото
Близько 20:45 у Харкові пролунав вибух.
Доповнено о 21:00. БпЛА «Молния» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі. Відомо про постраждалу людину.
20:52. Мер Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували влучання БпЛА “Молния”.
Про загрозу ударних безпілотників для Харкова та Харківського району написали Повітряні сили ЗСУ після вибуху.
Читайте також: Дрон скинув боєприпас на цивільних на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, БпЛА Молния, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «БпЛА влучив біля будинку в Київському районі Харкова, є постраждалий – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:45 у Харкові пролунав вибух.".