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БпЛА влучив біля будинку в Київському районі Харкова, є постраждалий – Терехов

Події 21:00   01.08.2025
Олена Нагорна
БпЛА влучив біля будинку в Київському районі Харкова, є постраждалий – Терехов Ілюстративне фото

Близько 20:45 у Харкові пролунав вибух.

Доповнено о 21:00. БпЛА «Молния» влучив поблизу багатоквартирного будинку в Київському районі. Відомо про постраждалу людину.

20:52. Мер Ігор Терехов повідомив, що у місті зафіксували влучання БпЛА “Молния”.

Про загрозу ударних безпілотників для Харкова та Харківського району написали Повітряні сили ЗСУ після вибуху.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20:45 у Харкові пролунав вибух.".