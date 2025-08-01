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Дрон скинув боєприпас на цивільних на Харківщині

Події 15:49   01.08.2025
Оксана Горун
Дрон скинув боєприпас на цивільних на Харківщині Фото: militaryarms

Вночі, близько 00:30, російський дрон атакував цивільних у прикордонному селі Токарівка Дергачівської громади.

Токарівка знаходиться неподалік колишнього автомобільного пункту пропуску на кордоні з РФ – Гоптівки. Про подію повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Сьогодні вночі близько 00:30 росіяни скинули з дрона боєприпас на цивільних мешканців Токарівки. Унаслідок детонації вибухового пристрою поранення отримали двоє місцевих мешканців 64-х та 62-х років. З контузіями та численними уламковими пораненнями м’яких тканин тіла чоловіків було госпіталізовано до лікарні у Харків. Наразі їхній стан оцінюється як середній, загрози життю немає“, – написав Задоренко.

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Нагадаємо, у селищі Борщова, що за 15 км від Харкова, постраждав місцевий житель. Він був у своєму дворі, коли атакував російський FPV-дрон. У цей момент 51-річний житель отримував гуманітарну допомогу. У нього осколкове поранення шиї. Чоловікові на місці надали першу допомогу поліціянти, а потім вивезли його до Циркунів — найближчого населеного пункту, де є медики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2025 в 15:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі, близько 00:30, російський дрон атакував цивільних у прикордонному селі Токарівка Дергачівської громади".