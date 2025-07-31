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Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція

Події 14:12   31.07.2025
Оксана Горун
Неподалік від Харкова FPV-дрон поранив цивільного: евакуювала поліція

У селищі Борщова, що за 15 км від Харкова, постраждав місцевий житель. Він був на власному подвір’ї, коли атакував російський дрон.

“На Харківщині поліцейські евакуювали цивільного, який отримав поранення від ворожого безпілотника  Внаслідок скидання росіянами FPV–дрону під час надання гуманітарної допомоги в селищі Борщова постраждав місцевий мешканець. Чоловік в момент влучання безпілотника перебував на власному подвір’ї”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ілюстрація: мапа DeepState

Постраждав 51-річний місцевий мешканець. У нього осколкове поранення шиї. Чоловіку на місці надали першу допомогу поліціянти, а потім вивезли його до Циркунів – найближчого населеного пункту, де є медики.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 14:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Борщова, що за 15 км від Харкова, постраждав місцевий житель. Він був на власному подвір’ї, коли атакував російський дрон".