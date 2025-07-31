Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харьков  +30°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция

Происшествия 14:12   31.07.2025
Оксана Горун
Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция

В поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский дрон.

«На Харьковщине полицейские эвакуировали гражданского, получившего ранение от вражеского беспилотника. В результате сброса россиянами с FPV-дрона во время оказания гуманитарной помощи в поселке Борщева пострадал местный житель. Мужчина в момент попадания беспилотника находился на собственном подворье», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Иллюстрация: карта DeepState

Пострадал 51-летний местный житель. У него осколочное ранение шеи. Мужчине на месте оказали первую помощь полицейские, а затем вывезли его в Циркуны — ближайший населенный пункт, где есть медики.

Читайте также: Что Беседин считает «глобальными ужасами» в Купянской громаде

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
30.07.2025, 20:28
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
30.07.2025, 21:52
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
Новости Харькова — главное за 31 июля: FPV ранил гражданского под Харьковом
31.07.2025, 14:22
Продукты, горящие в Васищево, пропаганда РФ пытается выдать за БпЛА (видео)
Продукты, горящие в Васищево, пропаганда РФ пытается выдать за БпЛА (видео)
31.07.2025, 12:32
Ребенок погиб из-за ударов по столице, под завалами ищут людей (обновлено)
Ребенок погиб из-за ударов по столице, под завалами ищут людей (обновлено)
31.07.2025, 11:30
Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция
Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция
31.07.2025, 14:12

Новости по теме:

21:00
FPV-дрон ударил по машине на Харьковщине: двое пострадавших
13:22
«Под вопросом эвакуация людей»: о критической ситуации заявляют в Купянске
17:48
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
21:35
Хлебные поля Харьковщины россияне атаковали КАБами и FPV-дроном – есть раненый
20:47
Четверо полицейских ранены из-за атаки российского FPV-дрона на Харьковщине

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 14:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский дрон".