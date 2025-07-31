Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция
В поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский дрон.
«На Харьковщине полицейские эвакуировали гражданского, получившего ранение от вражеского беспилотника. В результате сброса россиянами с FPV-дрона во время оказания гуманитарной помощи в поселке Борщева пострадал местный житель. Мужчина в момент попадания беспилотника находился на собственном подворье», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадал 51-летний местный житель. У него осколочное ранение шеи. Мужчине на месте оказали первую помощь полицейские, а затем вывезли его в Циркуны — ближайший населенный пункт, где есть медики.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, новости Харькова, полиция, поранений;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 14:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский дрон".