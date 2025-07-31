Неподалеку от Харькова FPV-дрон ранил гражданского: эвакуировала полиция

В поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский дрон.

«На Харьковщине полицейские эвакуировали гражданского, получившего ранение от вражеского беспилотника. В результате сброса россиянами с FPV-дрона во время оказания гуманитарной помощи в поселке Борщева пострадал местный житель. Мужчина в момент попадания беспилотника находился на собственном подворье», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадал 51-летний местный житель. У него осколочное ранение шеи. Мужчине на месте оказали первую помощь полицейские, а затем вывезли его в Циркуны — ближайший населенный пункт, где есть медики.