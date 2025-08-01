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Дрон сбросил боеприпас на гражданских на Харьковщине

Происшествия 15:49   01.08.2025
Оксана Горун
Дрон сбросил боеприпас на гражданских на Харьковщине Фото: militaryarms

Ночью, около 00:30, российский дрон атаковал гражданских в приграничном селе Токаревка Дергачевской громады.

Токаревка находится неподалеку от бывшего автомобильного пункта пропуска на границе с РФ — Гоптовки. О происшествии сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Сегодня ночью около 00:30 россияне сбросили с дрона боеприпас на гражданских жителей Токаревки. В результате детонации взрывного устройства ранения получили двое местных жителей 64-х и 62-х лет. С контузиями и многочисленными осколочными ранениями мягких тканей тела мужчины были госпитализированы в больницу в Харьков. Пока их состояние оценивается как среднее, угрозы жизни нет», — написал Задоренко.

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Напомним, в поселке Борщевая, что в 15 км от Харькова, пострадал местный житель. Он был в собственном дворе, когда атаковал российский FPV-дрон. В этот момент 51-летний житель получал гуманитарную помощь. У него осколочное ранение шеи. Мужчине на месте оказали первую помощь полицейские, а затем вывезли его в Циркуны — ближайший населенный пункт, где есть медики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2025 в 15:49;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью, около 00:30, российский дрон атаковал гражданских в приграничном селе Токаревка Дергачевской громады".