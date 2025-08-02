Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷

Из-за обстрелов РФ ночью пострадали два города в Харьковской области.

О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении.

«К счастью, пострадавших нет. Этот обстрел – очередное подтверждение того, что россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения», — написал Карабанов.

Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.

«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в громаде, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.

Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту.

В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.