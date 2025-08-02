Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷
Из-за обстрелов РФ ночью пострадали два города в Харьковской области.
О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.
Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении.
«К счастью, пострадавших нет. Этот обстрел – очередное подтверждение того, что россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения», — написал Карабанов.
Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.
«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в громаде, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.
Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту.
В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, Балаклія, Балаклея, Изюм, повреждения, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 07:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов РФ ночью пострадали два города в Харьковской области.".