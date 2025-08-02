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Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷

Происшествия 07:08   02.08.2025
Виктория Яковенко
Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷 Фото: Виталий Карабанов/последствия ударов по Балаклее

Из-за обстрелов РФ ночью пострадали два города в Харьковской области.

О взрывах в Балаклее около 1:10 сообщал начальник местной ГВА Виталий Карабанов.

Утром он уточнил, что в результате ударов вражеских БпЛА по центру города повреждены окна в шести многоэтажках, пяти административных зданиях и учебном заведении.

«К счастью, пострадавших нет. Этот обстрел – очередное подтверждение того, что россия продолжает целенаправленный террор против мирного населения», — написал Карабанов.

удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Виталий Карабанов

Из-за ночных обстрелов значительная часть Изюмского района осталась без электроэнергии, в том числе город Изюм.

«По состоянию на данный момент энергетики выполняют работы по восстановлению питания в громаде, частично есть результаты, водоснабжение и водоотвод в городе уже работает от основного электроснабжения», – заявили в Изюмской ГВА.

Кроме этого, утром в Telegram-канале «Укрзалізниця: приміські поїзди» сообщили, что в связи с ситуацией безопасности сегодня поезд №6408 (Изюм – Харьков – Левада) будет следовать по измененному маршруту.

В частности, он отправится со станции Савинцы вместо Изюма.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 07:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрелов РФ ночью пострадали два города в Харьковской области.".