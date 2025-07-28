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Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ

Транспорт 12:59   28.07.2025
Оксана Горун
Ограничили движение электричек из Харькова в сторону границы с РФ Фото: Укрзалізниця

С 28 июля маршрут всех электричек, которые следовали из Харькова в сторону госграницы, ограничат до станции Слатино.

Об этом заявил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

По его данным ограничение продлится «с 28 июля до особого распоряжения». Ранее электрички следовали за Слатино — до станций Прудянка, Цуповка и Новая Казачья. Чем вызвано ограничение, Гололобов не сообщил.

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Отметим, в субботу, 26 июля, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ атаковала границу на севере от Харькова — в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки (это село неподалеку от бывшего пункта пропуска на госгранице — Гоптовки). В последующих сводках никакой информации о боевых действиях на этом направлении от ГШ не поступало, также не было данных о каких-либо продвижениях врага на севере и от аналитиков DeepState.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 12:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 28 июля маршрут всех электричек, которые следовали из Харькова в сторону госграницы, ограничат до станции Слатино".