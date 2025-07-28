Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ
З 28 липня маршрут усіх електричок, які прямували з Харкова у бік держкордону, обмежать до станції Слатине.
Про це заявив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
За його даними, обмеження триватиме “з 28 липня до особливого розпорядження”. Раніше електрички прямували за Слатине – до станцій Прудянка, Цупівка та Нова Козача. Чим викликане обмеження, Гололобов не повідомив.
Інформацію про обмеження руху електричок 28 липня також повідомили в телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
“28 липня у звʼязку з безпековою ситуацією на Харківщині будуть обмежені маршрути низки приміських поїздів до/зі станції Слатине. Йдеться про: №6006 Харків – Нова Козача (курсуватиме до станції Слатине); №6007 Нова Козача – Харків (курсуватиме зі станції Слатине)”, – відзначили в УЗ.
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Зазначимо, у суботу, 26 липня, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ атакувала кордон на півночі від Харкова — у напрямку Козачої Лопані та Кудіївки (це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні — Гоптівки). У наступних зведеннях жодної інформації про бойові дії на цьому напрямку від ГШ не надходило, також не було даних про будь-які просування ворога на півночі та від аналітиків DeepState.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: гололобов, граница, Казачья Лопань, новини Харкова, Слатино, Цуповка, электричка;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 28 липня маршрут усіх електричок, які прямували з Харкова у бік держкордону, обмежать до станції Слатине".