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Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ

Транспорт 12:59   28.07.2025
Оксана Горун
Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ

З 28 липня маршрут усіх електричок, які прямували з Харкова у бік держкордону, обмежать до станції Слатине.

Про це заявив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

За його даними, обмеження триватиме “з 28 липня до особливого розпорядження”. Раніше електрички прямували за Слатине – до станцій Прудянка, Цупівка та Нова Козача. Чим викликане обмеження, Гололобов не повідомив.

Інформацію про обмеження руху електричок 28 липня також повідомили в телеграм-каналі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

“28 липня у звʼязку з безпековою ситуацією на Харківщині будуть обмежені маршрути низки приміських поїздів до/зі станції Слатине. Йдеться про: №6006 Харків – Нова Козача (курсуватиме до станції Слатине); №6007 Нова Козача – Харків (курсуватиме зі станції Слатине)”, – відзначили в УЗ.

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Зазначимо, у суботу, 26 липня, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що армія РФ атакувала кордон на півночі від Харкова — у напрямку Козачої Лопані та Кудіївки (це село неподалік колишнього пункту пропуску на держкордоні — Гоптівки). У наступних зведеннях жодної інформації про бойові дії на цьому напрямку від ГШ не надходило, також не було даних про будь-які просування ворога на півночі та від аналітиків DeepState.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 28 липня маршрут усіх електричок, які прямували з Харкова у бік держкордону, обмежать до станції Слатине".