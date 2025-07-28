Live
  • Пн 28.07.2025
  • Харків  +30°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.98

Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов

Події 12:28   28.07.2025
Оксана Горун
Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов Фото: Ігор Терехов/телеграм

Харківський міський голова Ігор Терехов підбив підсумки ударів, яких завдали по місту росіяни з 21 по 27 липня.

Ключовою негативною подією минулого тижня, безперечно, стало “повернення КАБів”. Після паузи тривалістю в місяць у застосуванні цих бомб удень, окупанти вдарили по місту три дні поспіль новим різновидом КАБів – УМПБ-5. Загалом їх прилетіло сім штук, за даними мера.

“Усе частіше ми фіксуємо використання ворогом важких керованих авіабомб та нових БпЛА типу “Черника”, – зазначив Терехов.

Дивіться в огляді МГ “Об’єктив”: КАБи є, а Patriot все немає 

Удари по Харкову 21 липня - 27 липня 2025 року - інфографіка мерії

При цьому основним видом зброї для ударів по цивільних в армії РФ залишаються “шахеди”. Їх прилетіло 30 штук за тиждень.

На щастя, обійшлося без загиблих. Але в результаті цих обстрілів постраждала 71 особа. Серед них – 11 дітей. Частина поранених досі перебуває в лікарнях. Найбільших руйнувань зазнав Київський район. Проте також серйозно постраждали Шевченківський та Індустріальний райони. Було вибито понад півтори тисячі вікон лише в житловому фонді. Пошкоджені десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельня, трансформаторна підстанція, тубдиспансер. Крім того, були влучання по цивільних підприємствах. Вигоріли десятки автівок”, – перелічив міський голова Харкова.

Читайте також: РФ намагається зайти до Куп’янська та вже поширює фейки про успіхи – аналітики

На пошкоджених об’єктах продовжуються відновлювальні роботи, в будинках закривають контури, вибиті вікна та ремонтують дахи.

Також Терехов традиційно підрахував, скільки часу для харків’ян заощадила диференційована тривога – виявилося 27 годин за тиждень.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ
Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ
28.07.2025, 12:59
Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов
Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов
28.07.2025, 12:28
Сарана у Харкові та області: чи варто очікувати– ентомолог Терехова
Сарана у Харкові та області: чи варто очікувати– ентомолог Терехова
28.07.2025, 08:22
Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція
Цигарки та горілку в Харкові виносив громадянин повз касу – поліція
28.07.2025, 12:12
Харків’янин намагався виїхати за кордон із фейковою дитиною – ДПСУ
Харків’янин намагався виїхати за кордон із фейковою дитиною – ДПСУ
28.07.2025, 11:37
На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати
На кілька днів у Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати
28.07.2025, 11:55

Новини за темою:

23:46
Новини Харкова — головне за 26 липня: Харків знову під атакою БпЛА
08:44
Масштабні пожежі в Харкові, рятувальники під ударом – дані ДСНС на ранок 📹
03:35
Майже три години Харків перебував під потужними обстрілами – Терехов
18:21
По Харкову вдарили два КАБи: 17 постраждалих, рятувальні роботи завершені 📹
13:34
Ситуація із захистом ППО Харкова покращуватиметься – ОТУ “Харків” (відео)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов підбив підсумки ударів, яких завдали по місту росіяни з 21 по 27 липня".