Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов підбив підсумки ударів, яких завдали по місту росіяни з 21 по 27 липня.

Ключовою негативною подією минулого тижня, безперечно, стало “повернення КАБів”. Після паузи тривалістю в місяць у застосуванні цих бомб удень, окупанти вдарили по місту три дні поспіль новим різновидом КАБів – УМПБ-5. Загалом їх прилетіло сім штук, за даними мера.

“Усе частіше ми фіксуємо використання ворогом важких керованих авіабомб та нових БпЛА типу “Черника”, – зазначив Терехов.

Дивіться в огляді МГ “Об’єктив”: КАБи є, а Patriot все немає

При цьому основним видом зброї для ударів по цивільних в армії РФ залишаються “шахеди”. Їх прилетіло 30 штук за тиждень.

“На щастя, обійшлося без загиблих. Але в результаті цих обстрілів постраждала 71 особа. Серед них – 11 дітей. Частина поранених досі перебуває в лікарнях. Найбільших руйнувань зазнав Київський район. Проте також серйозно постраждали Шевченківський та Індустріальний райони. Було вибито понад півтори тисячі вікон лише в житловому фонді. Пошкоджені десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельня, трансформаторна підстанція, тубдиспансер. Крім того, були влучання по цивільних підприємствах. Вигоріли десятки автівок”, – перелічив міський голова Харкова.

На пошкоджених об’єктах продовжуються відновлювальні роботи, в будинках закривають контури, вибиті вікна та ремонтують дахи.

Також Терехов традиційно підрахував, скільки часу для харків’ян заощадила диференційована тривога – виявилося 27 годин за тиждень.