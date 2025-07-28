Сім нових КАБів скинули на Харків за тиждень – Терехов
Харківський міський голова Ігор Терехов підбив підсумки ударів, яких завдали по місту росіяни з 21 по 27 липня.
Ключовою негативною подією минулого тижня, безперечно, стало “повернення КАБів”. Після паузи тривалістю в місяць у застосуванні цих бомб удень, окупанти вдарили по місту три дні поспіль новим різновидом КАБів – УМПБ-5. Загалом їх прилетіло сім штук, за даними мера.
“Усе частіше ми фіксуємо використання ворогом важких керованих авіабомб та нових БпЛА типу “Черника”, – зазначив Терехов.
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При цьому основним видом зброї для ударів по цивільних в армії РФ залишаються “шахеди”. Їх прилетіло 30 штук за тиждень.
“На щастя, обійшлося без загиблих. Але в результаті цих обстрілів постраждала 71 особа. Серед них – 11 дітей. Частина поранених досі перебуває в лікарнях. Найбільших руйнувань зазнав Київський район. Проте також серйозно постраждали Шевченківський та Індустріальний райони. Було вибито понад півтори тисячі вікон лише в житловому фонді. Пошкоджені десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури, зокрема котельня, трансформаторна підстанція, тубдиспансер. Крім того, були влучання по цивільних підприємствах. Вигоріли десятки автівок”, – перелічив міський голова Харкова.
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На пошкоджених об’єктах продовжуються відновлювальні роботи, в будинках закривають контури, вибиті вікна та ремонтують дахи.
Також Терехов традиційно підрахував, скільки часу для харків’ян заощадила диференційована тривога – виявилося 27 годин за тиждень.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: кабы, новини Харкова, обстріли, статтистика, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 12:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов підбив підсумки ударів, яких завдали по місту росіяни з 21 по 27 липня".