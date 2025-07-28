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Семь новых КАБов скинули на Харьков за неделю — Терехов

Происшествия 12:28   28.07.2025
Оксана Горун
Семь новых КАБов скинули на Харьков за неделю — Терехов Фото: Игорь Терехов/Telegram

Харьковский городской голова Игорь Терехов подвел итоги ударов, которые нанесли по городу россияне с 21 по 27 июля.

Ключевым негативным событием минувшей недели, безусловно, стало «возвращение КАБов». После паузы в применении этих бомб днем, которая длилась месяц, оккупанты били по городу три дня подряд новой разновидностью КАБов — УМПБ-5. Всего их прилетело семь штук, по данным мэра.

«Все чаще мы фиксируем использование врагом тяжелых управляемых авиабомб и новых БпЛА типа «Черника», — отметил Терехов.

Смотрите в обзоре МГ «Объектив»: КАБы есть, а Patriot все нет 

Удары по Харькову 21 июля - 27 июля 2025 - инфографика мэрии

При этом основным видом оружия для ударов по гражданским у армии РФ остаются «Шахеды». Их прилетело 30 штук за неделю.

«К счастью, обошлось без погибших. Но в результате этих обстрелов пострадал 71 человек. Среди них – 11 детей. Часть раненых до сих пор находится в больницах. Наибольшие разрушения понес Киевский район. Однако серьезно пострадали Шевченковский и Индустриальный районы. Было выбито более полутора тысяч окон только в жилом фонде. Повреждены десятки жилых домов, объекты критической инфраструктуры, в том числе котельная, трансформаторная подстанция, тубдиспансер. Кроме того, были попадания по гражданским предприятиям. Выгорели десятки автомобилей», — перечислил городской голова.

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На поврежденных объектах продолжаются восстановительные работы, в домах закрывают контуры, выбитые окна и ремонтируют крыши.

Также Терехов традиционно подсчитал, сколько времени для харьковчан сэкономила дифференциорованная тревога — оказалось 27 часов за неделю.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 12:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов подвел итоги ударов, которые нанесли по городу россияне с 21 по 27 июля".