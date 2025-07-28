РФ пытается зайти в Купянск и уже распространяет фейки об успехах – аналитики

О том, что происходит на Купянском направлении, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) и Deep State.

Так, уточнили в ISW, недавно враг сообщил, что военные РФ продвинулись на трех участках на Купянском направлении. Однако ни одно из этих утверждений подтвердить так и не удалось.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Каменки (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы), к северу от Красного Первого (к северо-востоку от Купянска) и к северу от Мирного (к северо-западу от Купянска)», – написали аналитики.

Тем временем в Deep State сообщили, что на данный момент россияне пытаются войти в город с северо-запада.

«Силы Обороны осуществляют меры по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора пытаются закрепиться. Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», – объяснили эксперты.