РФ пытается зайти в Купянск и уже распространяет фейки об успехах – аналитики
О том, что происходит на Купянском направлении, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) и Deep State.
Так, уточнили в ISW, недавно враг сообщил, что военные РФ продвинулись на трех участках на Купянском направлении. Однако ни одно из этих утверждений подтвердить так и не удалось.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Каменки (к северо-востоку от Купянска вблизи международной границы), к северу от Красного Первого (к северо-востоку от Купянска) и к северу от Мирного (к северо-западу от Купянска)», – написали аналитики.
Тем временем в Deep State сообщили, что на данный момент россияне пытаются войти в город с северо-запада.
«Силы Обороны осуществляют меры по выбиванию штурмовых групп кацапов, которые по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора пытаются закрепиться. Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил Обороны Украины, осуществить вклинение и дальнейшее блокирование города с западной стороны», – объяснили эксперты.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 09:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что происходит на Купянском направлении, сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) и Deep State.".