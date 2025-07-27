«Борьба со смертью»: Беседин рассказал, как проходит обычный день в Купянске

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил, что сейчас день в Купянске начинается и заканчивается обстрелами.

Из-за того, что враг постоянно бьет по городу FPV-дронами, передвигаться на машине теперь невозможно – любое авто становится для россиян мишенью.

«И к сожалению, это не прожитый день, а это день как выживание. Без каких-либо коммуникаций. Не можем завозить продукты питания, средства гигиены, чтобы помочь нашим людям. Поэтому, к сожалению, в Купянске это не жизнь, это – выживание, это борьба со смертью, которая дежурит постоянно. Но и враг, он бьет не по военной инфраструктуре, которой нет и не было в городе Купянске, он бьет по гражданским для того, чтобы как можно больше людей оставить без коммуникации, чтобы люди гибли. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: самое главное, что может спасти сейчас жизнь, это эвакуация», – констатировал начальник ГВА.

Также Беседин отметил, что в этом году к отопительному сезону в Купянске не готовятся – проводить подобные работы в городе невозможно.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»