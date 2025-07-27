“Боротьба зі смертю”: Беседін розповів, як проходить звичний день у Куп’янську

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері нацмарафону повідомив, що зараз день у Куп’янську починається і закінчується обстрілами.

Через те, що ворог постійно б’є по місту FPV-дронами, пересуватися на машині тепер неможливо – будь-яке авто стає для росіян мішенню.

“І на жаль, це не прожитий день, а це день – виживання. Без будь-яких комунікацій. Не можемо завозити продукти харчування, засоби гігієни, щоб допомогти нашим людям. Тому, на жаль, в Куп’янську це не життя, це – виживання, це боротьба зі смертю, яка чергує постійно. Ворог б’є не по військовій інфраструктурі, якої немає і не було в місті Куп’янську, він б’є по цивільних для того, щоб якомога більше людей залишити без комунікації, щоб завдати поранення, щоб люди загинули. Тому ще раз хочу наголосити, найголовніше, що може врятувати зараз життя, це евакуація”, – констатував начальник МВА.

Також Беседін зазначив, що цього року до опалювального сезону в Куп’янську не готуються – проводити подібні роботи у місті неможливо.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”