Скоро РФ може спробувати зайти в Куп’янськ: що сталося, пояснив Коваленко

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко розповів про складну ситуацію, що склалася на Куп’янському напрямку, та пояснив ймовірні причини, через що це сталося.

Експерт нагадав, що ще два тижні тому росіяни вийшли на Радьківку. Ще тоді, наголосив експерт, стало зрозуміло, що виникла загроза початку штурмів правобережного Куп’янська. Однак на той час у ЗСУ був шанс запобігти цьому.

“З урахуванням того, як цей апендикс виглядає, ми мали можливість його перерізати по найбільш вузьких місцях, де можливо було це зробити. Ну що тут скажеш, пройшло два тижні, і ми з вами бачимо ситуацію. Росіяни розширили зону контролю на Радьківку, це вузьке місце, до речі, якщо вірити Deep State, як було, так і залишається. Вони розширюють зараз зону прямою до Мирного. Ну і, відповідно, це вже загроза через Соболівку, не тільки по самій трасі на Куп’янськ, тобто фізичний контроль самої логістики вже є на півночі. Це ще, окрім всього іншого, зрізання кишені між Кіндрашівкою та Радьківкою. Ну і це проблема, це серйозна проблема для Куп’янська”, – констатував Коваленко.

Єдине пояснення того, чому СОУ ще не перерізали цей апендикс, – брак живої сили в лавах ЗСУ, сказав аналітик. У той час як у росіян навпаки – військових цілком достатньо для початку успішних штурмів.

“У них достатньо м’яса, щоб їм закидати наші позиції, як ви бачите, а також розширювати зони контролю. І це при тому, що вони діють у досить складних умовах, коли у них за спиною знаходиться річка Оскіл. Питання, як це можливо, якщо ми, в принципі, повинні мати домінантне становище саме в цій локації. Тому, в принципі, я думаю, що через деякий час ми з вами побачимо перші спроби росіян прорватися до правобережного Купʼянська і перші диверсійні групи. Це не означає, звісно ж, що почнеться повноцінний штурм населеного пункту вже найближчим часом, ні”, – зазначив експерт.

Відео: Oboz.ua