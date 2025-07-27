СОУ ліквідували полковника армії РФ – він командував штурмами на Харківщині
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, кого саме знищили СОУ, поінформували в ОСУВ “Хортиця”.
Збройні сили України ліквідували полковника ЗС РФ. Він був відповідальним за атаки окупантів на Великобурлуцькому напрямку.
Йдеться про командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії, полковника Лебедєва, уточнили в повідомленні.
Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни передавали, що ЗСУ успішно контратакували на Великобурлуцькому напрямку. За даними експертів, українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Хатнєго (на північний схід від Великого Бурлука).
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, кого саме знищили СОУ, поінформували в ОСУВ “Хортиця”.".