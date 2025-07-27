Про успішні контратаки ЗСУ на Харківщині повідомляють в ISW – деталі

Про зміни на лінії фронту на Харківщині поінформували аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Основні зміни в зоні бойових дій на Харківщині відбулися на Великобурлуцькому напрямку, уточнили аналітики. Зокрема, йдеться про успішні контратаки українських захисників.

“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Хатнєго (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили експерти.

Водночас, передають в ISW, російські блогери заявили, що армія РФ атакувала на північний схід від Великого Бурлука неподалік Мілового.

Тоді як ситуація на фронті на Харківському напрямку лишилася без змін. Те саме стосується і Куп’янщини. Хоча на цій ділянці фронту йшли активні бої, захопити нові території ворогові так і не вдалося.

“Російські війська атакували під самим Куп’янськом; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирного; на північ від Куп’янська біля Радьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Петро-Іванівки, Строївки, Красного Першого, Кам’янки, Дворічної, Фиголівки; на схід від Куп’янська біля Піщаного; Новоселівки 25 та 26 липня”, – уточнили в Інституті вивчення війни.

Також ворог не зміг просунутися і на Борівському напрямку. ЗСУ відбили всі штурми ворога біля Загризового, Зеленого Гаю та Греківки.