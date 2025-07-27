Live
  • Вс 27.07.2025
  • Харьков  +27°С
  • USD 41.77
  • EUR 49.1

Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали

Украина 09:40   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Основные перемены в зоне боевых действий на Харьковщине произошли на Великобурлукском направлении, уточнили аналитики. В частности, речь идет об успешных контратаках украинских защитников.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

В то же время, передают в ISW, российские блогеры заявили, что армия РФ атаковала к северо-востоку от Великого Бурлука неподалеку Мелового.

Тогда как ситуация на фронте на Харьковском направлении осталась без изменений. То же самое касается и Купянщины. Хотя на этом участке фронта шли активные бои, захватить новые территории врагу так и не удалось.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска возле Радьковки; к северо-востоку от Купянска вблизи Петро-Ивановки, Строевки, Красного Первого, Каменки, Двуречной, Фиголовки; восточнее Купянска возле Песчаного; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 25 и 26 июля», – уточнили в Институте изучения войны.

Также враг не смог продвинуться и на Боровском направлении. ВСУ отбили все штурмы врага около Загрызово, Зеленого Гая и Грековки.

Читайте также: На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»
Новости Харькова — главное за 27 июля: город вновь атаковали «Шахеды»
27.07.2025, 09:01
Гроза и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля
Гроза и туман: прогноз погоды в Харькове и области на 27 июля
26.07.2025, 19:50
Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 27 июля: какой праздник и день в истории
27.07.2025, 06:00
На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State
На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State
27.07.2025, 07:09
Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова
Что прилетело по Харькову и области за сутки – информация Синегубова
27.07.2025, 08:57
Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе
Харьков атакуют российские БпЛА: «прилет» по предприятию в Киевском районе
27.07.2025, 00:33

Новости по теме:

08:23
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
07:30
Россияне заявили о продвижении на трех направлениях: так ли это – данные ISW
09:51
ВСУ контратакуют в районе Мелового и Волчанска – ISW
07:40
РФ заявила о продвижении на севере от Харькова – что говорят в ISW
08:05
Что на фронтах Харьковщины: ISW не подтверждает заявления россиян об успехах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).".