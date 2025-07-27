Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали
Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).
Основные перемены в зоне боевых действий на Харьковщине произошли на Великобурлукском направлении, уточнили аналитики. В частности, речь идет об успешных контратаках украинских защитников.
«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.
В то же время, передают в ISW, российские блогеры заявили, что армия РФ атаковала к северо-востоку от Великого Бурлука неподалеку Мелового.
Тогда как ситуация на фронте на Харьковском направлении осталась без изменений. То же самое касается и Купянщины. Хотя на этом участке фронта шли активные бои, захватить новые территории врагу так и не удалось.
«Российские войска атаковали под самим Купянском; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска возле Радьковки; к северо-востоку от Купянска вблизи Петро-Ивановки, Строевки, Красного Первого, Каменки, Двуречной, Фиголовки; восточнее Купянска возле Песчаного; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 25 и 26 июля», – уточнили в Институте изучения войны.
Также враг не смог продвинуться и на Боровском направлении. ВСУ отбили все штурмы врага около Загрызово, Зеленого Гая и Грековки.
Читайте также: На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).".