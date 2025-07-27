Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области проинформировали аналитики Института изучения войны (ISW).

Основные перемены в зоне боевых действий на Харьковщине произошли на Великобурлукском направлении, уточнили аналитики. В частности, речь идет об успешных контратаках украинских защитников.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – отметили эксперты.

В то же время, передают в ISW, российские блогеры заявили, что армия РФ атаковала к северо-востоку от Великого Бурлука неподалеку Мелового.

Тогда как ситуация на фронте на Харьковском направлении осталась без изменений. То же самое касается и Купянщины. Хотя на этом участке фронта шли активные бои, захватить новые территории врагу так и не удалось.

«Российские войска атаковали под самим Купянском; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска возле Радьковки; к северо-востоку от Купянска вблизи Петро-Ивановки, Строевки, Красного Первого, Каменки, Двуречной, Фиголовки; восточнее Купянска возле Песчаного; и юго-восточнее Купянска возле Степной Новоселовки 25 и 26 июля», – уточнили в Институте изучения войны.

Также враг не смог продвинуться и на Боровском направлении. ВСУ отбили все штурмы врага около Загрызово, Зеленого Гая и Грековки.