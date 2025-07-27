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На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State

Украина 07:09   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.

Согласно обновленным данным, россияне захватили новые территории на севере от Волчанских Хуторов.

Напомним, 26 июля Генштаб ВСУ информировали, что враг атаковал границу на севере от Харькова. В частности, в ГШ сообщили, что россияне пытались атаковать в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки — это село неподалеку от бывшего пункта пропуска на госгранице — Гоптовки.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 07:09;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.".