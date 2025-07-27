На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.
Согласно обновленным данным, россияне захватили новые территории на севере от Волчанских Хуторов.
Напомним, 26 июля Генштаб ВСУ информировали, что враг атаковал границу на севере от Харькова. В частности, в ГШ сообщили, что россияне пытались атаковать в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки — это село неподалеку от бывшего пункта пропуска на госгранице — Гоптовки.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, бои, карты, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 07:09;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.".