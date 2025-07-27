На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State

Авторы проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области.

Согласно обновленным данным, россияне захватили новые территории на севере от Волчанских Хуторов.

Напомним, 26 июля Генштаб ВСУ информировали, что враг атаковал границу на севере от Харькова. В частности, в ГШ сообщили, что россияне пытались атаковать в направлении Казачьей Лопани и Кудиевки — это село неподалеку от бывшего пункта пропуска на госгранице — Гоптовки.