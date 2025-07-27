СОУ ликвидировали полковника армии РФ – он командовал штурмами на Харьковщине
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, кого именно уничтожили СОУ, проинформировали в ОСГВ «Хортица».
Вооруженные силы Украины ликвидировали полковника ВС РФ. Он был ответственным за атаки оккупантов на Великобурлукском направлении.
Речь идет о командире 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковнике Лебедева, уточнили в сообщении.
Напомним, ранее аналитики Института изучения войны передавали, что ВСУ успешно контратаковали на Великобурлукском направлении. Согласно данным экспертов, украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука).
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, кого именно уничтожили СОУ, проинформировали в ОСГВ «Хортица».".