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СОУ ликвидировали полковника армии РФ – он командовал штурмами на Харьковщине

Украина 10:25   27.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
СОУ ликвидировали полковника армии РФ – он командовал штурмами на Харьковщине Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, кого именно уничтожили СОУ, проинформировали в ОСГВ «Хортица».

Вооруженные силы Украины ликвидировали полковника ВС РФ. Он был ответственным за атаки оккупантов на Великобурлукском направлении.

Речь идет о командире 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковнике Лебедева, уточнили в сообщении.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны передавали, что ВСУ успешно контратаковали на Великобурлукском направлении. Согласно данным экспертов, украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука).

Читайте также: На севере от Харькова продвинулись оккупанты – карта Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, кого именно уничтожили СОУ, проинформировали в ОСГВ «Хортица».".