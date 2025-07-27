СОУ ликвидировали полковника армии РФ – он командовал штурмами на Харьковщине

О том, кого именно уничтожили СОУ, проинформировали в ОСГВ «Хортица».

Вооруженные силы Украины ликвидировали полковника ВС РФ. Он был ответственным за атаки оккупантов на Великобурлукском направлении.

Речь идет о командире 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковнике Лебедева, уточнили в сообщении.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны передавали, что ВСУ успешно контратаковали на Великобурлукском направлении. Согласно данным экспертов, украинские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Хатнего (к северо-востоку от Великого Бурлука).