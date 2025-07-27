Скоро РФ может попытаться зайти в Купянск: что произошло, объяснил Коваленко

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал о сложной ситуации, которая сложилась на Купянском направлении и объяснил вероятные, из-за чего это произошло.

Эксперт напомнил, что еще две недели назад россияне вышли на Радьковку. Еще тогда, отметил эксперт, стало ясно, что возникла угроза начала штурмов правобережного Купянска. Однако в то время у ВСУ был шанс предотвратить это.

«С учетом того, как этот аппендикс выглядит, у нас была возможность его перерезать по наиболее узким местам, где можно было это сделать. Ну что тут скажешь, прошло две недели, и мы с вами видим ситуацию: россияне расширили зону контроля около Радьковки, узкое место, если верить Deep State, как было, так и остается. Они расширяют сейчас зону к Мирному. Ну и соответственно это уже угроза через Соболевку, не только по самой трассе на Купянск, то есть физический контроль самой логистики уже есть за север. Это еще, кроме всего прочего, срезание кармана между Кондрашовкой и Радьковкой. Ну и это проблема, это серьезная проблема для Купянска», – констатировал Коваленко.

Единственное объяснение того, почему СОУ еще не перерезали этот аппендикс, – нехватка живой силы в рядах ВСУ, сказал аналитик. В то время как у россиян наоборот, – военных вполне достаточно для начала успешных штурмов.

«У них достаточно мяса, чтобы им закидывать наши позиции, как вы видите, а также расширять зоны контроля. И это при том, что они действуют в достаточно сложных условиях, когда у них за спиной находится река Оскол. Вопрос, как это возможно, если мы, в принципе, должны иметь доминирующее положение именно в этой локации. Поэтому, в принципе, я думаю, что через некоторое время мы с вами увидим первые попытки россиян прорваться к правобережному Купянску и первые диверсионные группы. Это не значит, что, конечно же, начнется полноценный штурм населенного пункта уже в ближайшее время», – отметил эксперт.

Видео: Oboz.ua