РФ намагається зайти до Куп’янська і вже поширює фейки про успіхи – аналітики

Про те, що відбувається на Куп’янському напрямку, повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) та Deep State.

Так, уточнили в ISW, нещодавно ворог повідомив, що військові РФ просунулася на трьох ділянках на Куп’янському напрямку. Проте жодне із цих тверджень підтвердити так і не вдалося.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний схід від Кам’янки (на північний схід від Куп’янська поблизу міжнародного кордону), на північ від Красного Першого (на північний схід від Куп’янська) і на північ від Мирного (на північний захід від Куп’янська)”, – зазначили експерти.

Тим часом у Deep State повідомили, що наразі росіяни намагаються увійти до міста з північного заходу.

“Сили Оборони здійснюють заходи із вибиття штурмових груп кацапів, які по дорозі з Радьківки біля АЗС та з Голубівки в бік приватного сектору, пробують закріпитися. Ситуація ускладнюється тим, що противник має великий район проникнення аж до Соболівки. Мета ворога очевидна — розтягнути бойові порядки Сил Оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку”, – пояснили експерти.