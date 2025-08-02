Ізюм – без світла, в Балаклії – пошкодження: наслідки нічних ударів ворога 📷
Через обстріли РФ вночі постраждали два міста на Харківщині.
Про вибухи в Балаклії близько 01:10 повідомляв начальник місцевої МВА Віталій Карабанов.
Вранці він уточнив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА по центру міста пошкоджені вікна у шістьох багатоповерхівках, п’ятьох адміністративних будівлях та закладі освіти.
«На щастя, постраждалих немає. Цей обстріл — чергове підтвердження того, що росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення», – написав Карабанов.
Через нічні обстріли значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, у тому числі й місто Ізюм.
«Станом на зараз енергетики виконують роботи по відновленню живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання», – заявили в Ізюмській МВА.
Крім цього, вранці в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди» повідомили, що у звʼязку з безпековою ситуацією сьогодні поїзд №6408 (Ізюм – Харків – Левада) прямуватиме за зміненим маршрутом.
Зокрема, він відправиться зі станції Савинці замість Ізюма.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 07:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли РФ вночі постраждали два міста на Харківщині.".