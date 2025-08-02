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Ізюм – без світла, в Балаклії – пошкодження: наслідки нічних ударів ворога 📷

Події 07:08   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Ізюм – без світла, в Балаклії – пошкодження: наслідки нічних ударів ворога 📷 Фото: Віталій Карабанов, наслідки ударів по Балаклії

Через обстріли РФ вночі постраждали два міста на Харківщині.

Про вибухи в Балаклії близько 01:10 повідомляв начальник місцевої МВА Віталій Карабанов.

Вранці він уточнив, що внаслідок ударів ворожих БпЛА по центру міста пошкоджені вікна у шістьох багатоповерхівках, п’ятьох адміністративних будівлях та закладі освіти.

«На щастя, постраждалих немає. Цей обстріл — чергове підтвердження того, що росія продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення», – написав Карабанов.

удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов
удар по Балаклее
Фото: Віталій Карабанов

Через нічні обстріли значна частина Ізюмського району залишилась без електроенергії, у тому числі й місто Ізюм.

«Станом на зараз енергетики виконують роботи по відновленню живлення в громаді, частково є результати, водопостачання і водовідведення в місті вже працює від основного електропостачання», – заявили в Ізюмській МВА.

Крім цього, вранці в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди» повідомили, що у звʼязку з безпековою ситуацією сьогодні поїзд №6408 (Ізюм – Харків – Левада) прямуватиме за зміненим маршрутом.

Зокрема, він відправиться зі станції Савинці замість Ізюма.

Читайте також: Обмежили рух електричок із Харкова в бік кордону з РФ (доповнено)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріли РФ вночі постраждали два міста на Харківщині.".