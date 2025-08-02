Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки
О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за прошедшие сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
По данным Синегубова, Харьков россияне атаковали беспилотником. В результате попадания в Киевском районе пострадали 11 человек, среди них — 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики.
Читайте также: БпЛА упал возле дома в Харькове: десять пострадавших, среди них младенец
В селе Токаревка пострадали 62-летний и 64-летний мужчины, в селе Лесная Стенка погибла 75-летняя женщина.
В общем за сутки враг выпустил на регион шесть неуправляемых авиационных ракет, пять КАБов, пять «Шахедов», восемь БпЛА типа «Герань-2», по одному «Ланцету» и «Молнии», три FPV-дроны, тип еще двух БпЛА устанавливают.
«В городе Харьков поврежден многоквартирный дом, автомобиль; в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (с. Подсереднее), частный дом (с. Андреевка); в Изюмском районе повреждены частный дом (поселок Боровая), частный дом, почта, магазин, автомобиль (г. Балаклея); в Чугуевском районе повреждены частный дом (с. Земляной Яр), складские помещения (с. Лиман); в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки)», — отметил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, удар, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 09:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за прошедшие сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".