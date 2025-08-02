Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки

О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за прошедшие сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, Харьков россияне атаковали беспилотником. В результате попадания в Киевском районе пострадали 11 человек, среди них — 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики.

В селе Токаревка пострадали 62-летний и 64-летний мужчины, в селе Лесная Стенка погибла 75-летняя женщина.

В общем за сутки враг выпустил на регион шесть неуправляемых авиационных ракет, пять КАБов, пять «Шахедов», восемь БпЛА типа «Герань-2», по одному «Ланцету» и «Молнии», три FPV-дроны, тип еще двух БпЛА устанавливают.

«В городе Харьков поврежден многоквартирный дом, автомобиль; в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (с. Подсереднее), частный дом (с. Андреевка); в Изюмском районе повреждены частный дом (поселок Боровая), частный дом, почта, магазин, автомобиль (г. Балаклея); в Чугуевском районе повреждены частный дом (с. Земляной Яр), складские помещения (с. Лиман); в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки)», — отметил Синегубов.