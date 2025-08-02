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Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки

Происшествия 09:03   02.08.2025
Виктория Яковенко
Погибшая, 13 пострадавших – Синегубов об обстрелах Харькова и области за сутки Фото: Олег Синегубов/последствия ударов по Балаклее

О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за прошедшие сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, Харьков россияне атаковали беспилотником. В результате попадания в Киевском районе пострадали 11 человек, среди них — 9-летний, 10-летний и 5-месячный мальчики.

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В селе Токаревка пострадали 62-летний и 64-летний мужчины, в селе Лесная Стенка погибла 75-летняя женщина.

В общем за сутки враг выпустил на регион шесть неуправляемых авиационных ракет, пять КАБов, пять «Шахедов», восемь БпЛА типа «Герань-2», по одному «Ланцету» и «Молнии», три FPV-дроны, тип еще двух БпЛА устанавливают.

«В городе Харьков поврежден многоквартирный дом, автомобиль; в Купянском районе повреждены многоквартирный дом (с. Подсереднее), частный дом (с. Андреевка); в Изюмском районе повреждены частный дом (поселок Боровая), частный дом, почта, магазин, автомобиль (г. Балаклея); в Чугуевском районе повреждены частный дом (с. Земляной Яр), складские помещения (с. Лиман); в Богодуховском районе поврежден частный дом (с. Ивашки)», — отметил Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 августа 2025 в 09:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях вражеских ударов по Харьковщине за прошедшие сутки проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.".