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Загибла, 13 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харкова та області за добу

Події 09:03   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Загибла, 13 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харкова та області за добу Фото: Олег Синєгубов, наслідки ударів по Балаклії

Про наслідки ворожих ударів по Харківщині минулої доби поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, Харків росіяни атакували безпілотником. Внаслідок влучання в Київському районі постраждали 11 людей, серед них – 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики.

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У селі Токарівка постраждали 62-річний і 64-річний чоловіки, у селі Лісна Стінка загинула 75-річна жінка.

Загалом за добу ворог випустив на регіон шість некерованих авіаційних ракет, п’ять КАбів, п’ять «шахедів», вісім БпЛА типу «Герань-2», по одному «Ланцету» та «Молнии», три FPV-дрони, тип ще двох БпЛА встановлюють.

«У місті Харків пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль; у Куп’янському районі пошкоджені багатоквартирний будинок (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Андріївка); у Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, пошту, магазин, автомобіль (м. Балаклія); у Чугуївському районі пошкоджені приватний будинок (с. Земляний Яр), складські приміщення (с. Лиман); у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок (с. Івашки)», – зазначив Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 09:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки ворожих ударів по Харківщині минулої доби поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.".