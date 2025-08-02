Загибла, 13 постраждалих – Синєгубов про обстріли Харкова та області за добу

Про наслідки ворожих ударів по Харківщині минулої доби поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

За даними Синєгубова, Харків росіяни атакували безпілотником. Внаслідок влучання в Київському районі постраждали 11 людей, серед них – 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики.

У селі Токарівка постраждали 62-річний і 64-річний чоловіки, у селі Лісна Стінка загинула 75-річна жінка.

Загалом за добу ворог випустив на регіон шість некерованих авіаційних ракет, п’ять КАбів, п’ять «шахедів», вісім БпЛА типу «Герань-2», по одному «Ланцету» та «Молнии», три FPV-дрони, тип ще двох БпЛА встановлюють.

«У місті Харків пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль; у Куп’янському районі пошкоджені багатоквартирний будинок (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Андріївка); у Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, пошту, магазин, автомобіль (м. Балаклія); у Чугуївському районі пошкоджені приватний будинок (с. Земляний Яр), складські приміщення (с. Лиман); у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок (с. Івашки)», – зазначив Синєгубов.