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Удар БпЛА по Харкову напередодні: за життя жінки борються лікарі

Події 10:12   02.08.2025
Вікторія Яковенко
Удар БпЛА по Харкову напередодні: за життя жінки борються лікарі

Двоє людей залишаються в лікарні після удару БпЛА по Київському району Харкова 1 серпня.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Одна з постраждалих знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі борються за життя і здоров’я жінки», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 серпня близько 20:45 у Харкові пролунав вибух. БпЛА «Молния» влучив у дерево біля багатоквартирного будинку в Київському районі. Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед них – 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики. Пошкоджені багатоповерхівка та авто.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 10:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей залишаються в лікарні після удару БпЛА по Київському району Харкова 1 серпня.".