Удар БпЛА по Харкову напередодні: за життя жінки борються лікарі

Двоє людей залишаються в лікарні після удару БпЛА по Київському району Харкова 1 серпня.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Одна з постраждалих знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі борються за життя і здоров’я жінки», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 1 серпня близько 20:45 у Харкові пролунав вибух. БпЛА «Молния» влучив у дерево біля багатоквартирного будинку в Київському районі. Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед них – 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики. Пошкоджені багатоповерхівка та авто.