Удар БпЛА по Харкову напередодні: за життя жінки борються лікарі
Двоє людей залишаються в лікарні після удару БпЛА по Київському району Харкова 1 серпня.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Одна з постраждалих знаходиться у важкому стані у відділенні реанімації. Лікарі борються за життя і здоров’я жінки», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, 1 серпня близько 20:45 у Харкові пролунав вибух. БпЛА «Молния» влучив у дерево біля багатоквартирного будинку в Київському районі. Внаслідок удару постраждали 11 людей, серед них – 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики. Пошкоджені багатоповерхівка та авто.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2025 в 10:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє людей залишаються в лікарні після удару БпЛА по Київському району Харкова 1 серпня.".