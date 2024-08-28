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Открываются Паралимпийские игры: харьковчанка понесет флаг Украины (видео)

Мир 21:16   28.08.2024
Оксана Горун
Открываются Паралимпийские игры: харьковчанка понесет флаг Украины (видео) Фото: facebook.com/kharkivsportcity

Харьковчанка Елена Федота-Исаева понесет Государственный Флаг Украины на открытии Паралимпийских игр-2024 в Париже.

Церемония открытия проходит сегодня, 28 августа. Ее транслируют в прямом эфире французские СМИ.

Проходит отрытие Паралимпиады на площади Согласия в центре Парижа. 4400 спортсменов примут участие в параде Елисейских полей. Делегацию примет президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Украину будут представлять 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщины, — сообщил Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. — Харьковскую область будут представлять девять спортсменов, которые будут соревноваться в четырех видах спорта. Михаил Сербин, Максим Веракса, Даниил Семенихин, Роман Бондаренко, Александр Език, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева».

Елена вместе с гребцом Романом Полянским понесет флаг Украины, сообщает Главком. Эта харьковская спортсменка — двукратная серебряная медалистка Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.

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Харьковские спортсмены будут бороться за медали в параволейболе сидя, параплавании, настольном паратенисе и парафехтовании на колясках.

«Одними из первых медалей разыграют пловцы. Соревнования по параплаванию стартуют уже 29 августа. Также в этот день борьбу за награды начнут представители настольного тенниса и волейбола сидя», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 21:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Елена Федота-Исаева понесет Государственный Флаг Украины на открытии Паралимпийских игр-2024 в Париже".