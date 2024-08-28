Открываются Паралимпийские игры: харьковчанка понесет флаг Украины (видео)
Харьковчанка Елена Федота-Исаева понесет Государственный Флаг Украины на открытии Паралимпийских игр-2024 в Париже.
Церемония открытия проходит сегодня, 28 августа. Ее транслируют в прямом эфире французские СМИ.
Проходит отрытие Паралимпиады на площади Согласия в центре Парижа. 4400 спортсменов примут участие в параде Елисейских полей. Делегацию примет президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Украину будут представлять 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщины, — сообщил Департамент по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. — Харьковскую область будут представлять девять спортсменов, которые будут соревноваться в четырех видах спорта. Михаил Сербин, Максим Веракса, Даниил Семенихин, Роман Бондаренко, Александр Език, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Евгения Бреус, Елена Федота-Исаева».
Елена вместе с гребцом Романом Полянским понесет флаг Украины, сообщает Главком. Эта харьковская спортсменка — двукратная серебряная медалистка Игр-2020 в фехтовании на колесных креслах.
Читайте также: Синхронное плавание в ванной и сальто дома: врачи бьют тревогу из-за Олимпиады
Харьковские спортсмены будут бороться за медали в параволейболе сидя, параплавании, настольном паратенисе и парафехтовании на колясках.
«Одними из первых медалей разыграют пловцы. Соревнования по параплаванию стартуют уже 29 августа. Также в этот день борьбу за награды начнут представители настольного тенниса и волейбола сидя», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Спорт, Харьков; Теги: открытие, паралимпиада, париж, флаг, харьковчанка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Открываются Паралимпийские игры: харьковчанка понесет флаг Украины (видео)»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 21:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Елена Федота-Исаева понесет Государственный Флаг Украины на открытии Паралимпийских игр-2024 в Париже".