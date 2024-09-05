Харьковчанин стал серебряным призером Паралимпиады в Париже
Харьковчанин Максим Веракса разделил пьедестал на 100-метровке вольным стилем в классе S12 с другим украинским спортсменом Ярославом Денисенко.
Украинские пловцы-паралимпийцы завоевали «золото» и «серебро».
«Почетный харьковчанин Максим Веракса стал серебряным призером Паралимпийских игр. Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, он завоевал второе место в дисциплине «Плавание свободным стилем (100 метров, класс S12)», уступив партнеру из украинской сборной Ярославу Денисенко», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
«Золото» на той же дистанции — у другого украинца Ярослава Денисенко, сообщает «Суспільне Спорт». Результат Денисенко — 53.11, Веракса проплыл первым стартовые 50 метров, но отстал на второй 50-метровке — 53.64.
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: новости Харькова, паралимпиада, плавание, серебро;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 11:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин Максим Веракса разделил пьедестал на 100-метровке вольным стилем в классе S12 с другим украинским спортсменом Ярославом Денисенко".