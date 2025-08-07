Сегодня 7 августа: какой праздник и день в истории

7 августа 1987 года спортсменка из США Линн Кокс совершила первый зарегистрированный заплыв из Соединенных Штатов в Советский Союз, преодолев ледяные воды Берингова пролива. В 1998-м посольства США в Кении и Танзании атаковали террористы. В 1932-м в СССР приняли «главный документ Голодомора», известный как «Закон о пяти колосках». В 1918-м Украинское государство и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах. В 1819-м родился украинский писатель и автор первого украинского правописания Пантелеймон Кулиш. А в 1876-м – шпионка Мата Хари.

Праздники и памятные даты 7 августа

7 августа в мире – День памяти ассирийских мучеников.

Также сегодня: День профессионального спикера и День особо дурацкой упаковки.

7 августа в истории

7 августа 1819 года родился украинский писатель Пантелеймон Кулиш — один из товарищей Тараса Шевченко и основателей Кирилло-Мефодиевского братства. Подробнее.

7 августа 1876 года в Нидерландах родилась Маргарета Гертруда Целле, которая стала известна миру под сценическим псевдонимом Мата Хари. Подробнее.

7 августа 1918 года Украинское государство (под руководством гетмана Скоропадского) и Всевеликое Войско Донское подписали договор о границах. Подробнее.

7 августа 1932 года в СССР приняли «главный закон Голодомора» — постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Она известна как «Закон о пяти колосках». Подробнее.

7 августа 1987 года спортсменка из США Линн Кокс совершила первый зарегистрированный заплыв из Соединенных Штатов в Советский Союз. Расстояние между континентами она преодолела по ледяным водам Берингова пролива.

Линн занималась плаванием с детства – так же, как и ее братья и сестры. Родители даже переехали на побережье океана, чтобы у детей было более широкие возможности для тренировок.

«Кокс оказалась врожденной мастерицей плавания в открытой воде, и в возрасте 15 лет она переплыла известный своей сложностью Ла-Манш всего за 9 часов 57 минут, побив мировой рекорд как среди мужчин, так и среди женщин. Два года спустя Кокс снова переплыла Ла-Манш и снова побила рекорд, показав время 9 часов 36 минут», — пишет проект History.

Желание Кокс первой в мире переплыть Берингов пролив удачно совпало с началом Перестройки в СССР. Постепенно напряжение Холодной войны снижалось, и руководство страны положительно восприняло символический «дружеский жест» — разрешить гражданке США выйти на советский берег. Так что Линн получила разрешение пересечь границу СССР.

«Ее строгий режим тренировок включал регулярное плавание в воде с температурой от 38 до 42 градусов по Фаренгейту (+3,3 – 5,6 градуса Цельсия – Ред.). Кокс, редко плававшая в гидрокостюме вне зависимости от температуры воды, надела только купальник, когда отправилась с берегов Малого Диомида, Аляска, в воде температуры чуть выше нуля. Под наблюдением команды физиологов, следившей за ее плаванием, Кокс пробыла в воде 2 часа 16 минут, пересекая международную линию смены дат и продолжив свой путь к Большому Диомиду на побережье Советского Союза, в 2,7 мили (4,3 км) вверх по Берингову проливу. Ее заплыв считается одним из самых невероятных заплывов в холодной воде в истории», – отмечает History.

Заплыв Кокс вспоминал Михаил Горбачев, когда 8 декабря 1987 года подписывал с Рональдом Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Советский лидер, конечно, привел это событие как пример дружеской встречи граждан США и СССР и отметил, что Линн Кокс доказала «сколь близко друг к другу живут наши народы».

Заплыв через Берингов пролив стал не последним впечатляющим достижением Кокс. Позже она проплыла более полутора километров в водах Антарктиды. Сейчас Линн 68 лет, она активно издает книги и выступает как спикер на разных мероприятиях. О ее активности можно узнать на персональном сайте пловчихи – https://www.lynnecox.com/

7 августа 1998 года посольства США в Кении и Танзании атаковали террористы. Подробнее.

Церковный праздник 7 августа

7 августа чтят память преподобномученика Дометия Персянина и двух его учеников. Подробнее.

Народные приметы

Если капуста созрела, то осень будет ранней.

Если у моркови поникла ботва, так скоро похолодает.

Если ночь с 7 на 8 августа холодная и мокрая, то зима будет ранняя и морозная.

Что нельзя делать 7 августа

Нельзя злословить и ругаться.

Женщинам нельзя работать в поле и огороде и выполнять любую другую тяжелую работу.

Категорически нельзя трогать аистов и тем более вредить им.