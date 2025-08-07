Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

7 серпня 1987 року спортсменка зі США Лінн Кокс здійснила перший зареєстрований заплив зі Сполучених Штатів до Радянського Союзу – крижаними водами Берингової протоки. У 1998-му посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи. У 1932-му в СРСР ухвалили “головний документ Голодомору”, відомий як “Закон про п’ять колосків”. У 1918-му Українська держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. У 1819 році народився український письменник та автор першого українського правопису Пантелеймон Куліш. А в 1876-му – шпигунка Мата Харі.

Свята та пам’ятні дати 7 серпня

7 серпня у світі – День пам’яті ассирійських мучеників.

Також сьогодні: День професійного спікера та День особливо безглуздої упаковки.

7 серпня в історії

7 серпня 1819 року народився український письменник Пантелеймон Куліш – один із товаришів Тараса Шевченка та засновників Кирило-Мефодіївського товариства. Докладніше.

7 серпня 1876 року в Нідерландах народилася Маргарета Гертруда Целле, яка стала відома світу під сценічним псевдонімом Мата Харі. Докладніше.

7 серпня 1918 року Українська держава (під керівництвом гетьмана Скоропадського) та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. Докладніше.

7 серпня 1932 року в СРСР ухвалили “головний закон Голодомору” – постанову ЦВК та РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацію та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”. Вона відома як “Закон про п’ять колосків”. Докладніше.

7 серпня 1987 року спортсменка зі США Лінн Кокс здійснила перший зареєстрований заплив зі Сполучених Штатів до Радянського Союзу. Відстань між континентами вона подолала крижаними водами Берингової протоки.

Лінн займалася плаванням з дитинства – так само як і її брати та сестри. Батьки навіть переїхали на узбережжя океану, щоб діти мали ширші можливості для тренувань.

“Кокс виявилася природженою майстринею плавання на відкритій воді, і у віці 15 років вона перепливла відомий своєю складністю Ла-Манш лише за 9 годин 57 хвилин, побивши світовий рекорд як серед чоловіків, так і серед жінок. Два роки по тому Кокс знову перепливла Ла-Манш і знову побила рекорд, показавши час 9 годин 36 хвилин”, – пише проєкт History.

Бажання Кокс першою у світі переплисти Берингову протоку вдало збіглося з початком Перебудови в СРСР. Поступово напруга Холодної війни знижувалась, і керівництво країни позитивно сприйняло символічний “дружній жест” – дозволити громадянці США вийти на радянський берег. Тож Лінн отримала дозвіл перетнути кордон СРСР.

“Її суворий режим тренувань включав регулярне плавання у воді з температурою від 38 до 42 градусів за Фаренгейтом (+3,3 – 5,6 градуса Цельсія – Ред.). Кокс, яка рідко плавала в гідрокостюмі незалежно від температури води, одягла лише купальник, коли вирушила з берегів Малого Діоміда, Аляска, у воді температурою трохи вище нуля. Під наглядом команди фізіологів, яка стежила за її плаванням, Кокс пробула у воді 2 години 16 хвилин, перетнувши міжнародну лінію зміни дат і продовживши свій шлях до Великого Діоміда на узбережжі Радянського Союзу, за 2,7 милі (4,3 км) вгору по Беринговій протоці. Її заплив вважається одним з найнеймовірніших запливів у холодній воді в історії”, – зазначає History.

Заплив Кокс згадував Михайло Горбачов, коли 8 грудня 1987 року підписував із Рональдом Рейганом Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Радянський лідер, звичайно, навів цю подію як приклад дружньої зустрічі громадян США та СРСР і зазначив, що Лінн Кокс довела “як близько один до одного живуть наші народи”.

Заплив через Берингову протоку став не останнім дивовижним досягненням Кокс. Пізніше вона пропливла понад півтора кілометра у водах Антарктиди. Зараз Лінн 68 років, вона активно видає книги та виступає як спікерка на різних заходах. Про її активність можна дізнатися на персональному сайті плавчині – https://www.lynnecox.com/

7 серпня 1998 року посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи. Докладніше.

Церковне свято 7 серпня

7 серпня вшановують пам’ять преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо капуста дозріла, то осінь буде ранньою.

Якщо у моркви поникло бадилля, то скоро похолодає.

Якщо ніч із 7 на 8 серпня холодна і мокра, то зима буде ранньою й морозною.

Що не можна робити 7 серпня

Не можна лихословити та лаятися.

Жінкам не можна працювати в полі та на городі й виконувати будь-яку іншу важку роботу.

Категорично не можна чіпати лелек і тим паче шкодити їм.