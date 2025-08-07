Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   07.08.2025
Оксана Горун
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії

7 серпня 1987 року спортсменка зі США Лінн Кокс здійснила перший зареєстрований заплив зі Сполучених Штатів до Радянського Союзу – крижаними водами Берингової протоки. У 1998-му посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи. У 1932-му в СРСР ухвалили “головний документ Голодомору”, відомий як “Закон про п’ять колосків”. У 1918-му Українська держава та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. У  1819 році народився український письменник та автор першого українського правопису Пантелеймон Куліш. А в 1876-му – шпигунка Мата Харі.

Свята та пам’ятні дати 7 серпня

7 серпня у світі –  День пам’яті ассирійських мучеників.

Також сьогодні: День професійного спікера та День особливо безглуздої упаковки.

7 серпня в історії

7 серпня 1819 року народився український письменник Пантелеймон Куліш – один із товаришів Тараса Шевченка та засновників Кирило-Мефодіївського товариства. Докладніше.

7 серпня 1876 року в Нідерландах народилася Маргарета Гертруда Целле, яка стала відома світу під сценічним псевдонімом Мата Харі. Докладніше.

7 серпня 1918 року Українська держава (під керівництвом гетьмана Скоропадського) та Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони. Докладніше.

Ілюстрація: Gazeta.ua

7 серпня 1932 року в СРСР ухвалили “головний закон Голодомору” – постанову ЦВК та РНК СРСР “Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацію та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності”. Вона відома як “Закон про п’ять колосків”. Докладніше.

7 серпня 1987 року спортсменка зі США Лінн Кокс здійснила перший зареєстрований заплив зі Сполучених Штатів до Радянського Союзу. Відстань між континентами вона подолала крижаними водами Берингової протоки.

Заплив Лінн Кокс із США в СРСР
Лінн Кокс пливе у водах Берингової протоки під наглядом команди фізіологів. Джерело фото: www.lynnecox.com

Лінн займалася плаванням з дитинства – так само як і її брати та сестри. Батьки навіть переїхали на узбережжя океану, щоб діти мали ширші можливості для тренувань.

“Кокс виявилася природженою майстринею плавання на відкритій воді, і у віці 15 років вона перепливла відомий своєю складністю Ла-Манш лише за 9 годин 57 хвилин, побивши світовий рекорд як серед чоловіків, так і серед жінок. Два роки по тому Кокс знову перепливла Ла-Манш і знову побила рекорд, показавши час 9 годин 36 хвилин”, – пише проєкт History.

Бажання Кокс першою у світі переплисти Берингову протоку вдало збіглося з початком Перебудови в СРСР. Поступово напруга Холодної війни знижувалась, і керівництво країни позитивно сприйняло символічний “дружній жест” – дозволити громадянці США вийти на радянський берег. Тож Лінн отримала дозвіл перетнути кордон СРСР.

“Її суворий режим тренувань включав регулярне плавання у воді з температурою від 38 до 42 градусів за Фаренгейтом (+3,3 – 5,6 градуса Цельсія – Ред.). Кокс, яка рідко плавала в гідрокостюмі незалежно від температури води, одягла лише купальник, коли вирушила з берегів Малого Діоміда, Аляска, у воді температурою трохи вище нуля. Під наглядом команди фізіологів, яка стежила за її плаванням, Кокс пробула у воді 2 години 16 хвилин, перетнувши міжнародну лінію зміни дат і продовживши свій шлях до Великого Діоміда на узбережжі Радянського Союзу, за 2,7 милі (4,3 км) вгору по Беринговій протоці. Її заплив вважається одним з найнеймовірніших запливів у холодній воді в історії”, – зазначає History.

Лінн Кокс із США припливла до СРСР
Лінн Кокс на радянському березі. Джерело фото: www.lynnecox.com

Заплив Кокс згадував Михайло Горбачов, коли 8 грудня 1987 року підписував із Рональдом Рейганом Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Радянський лідер, звичайно, навів цю подію як приклад дружньої зустрічі громадян США та СРСР і зазначив, що Лінн Кокс довела “як близько один до одного живуть наші народи”.

Заплив через Берингову протоку став не останнім дивовижним досягненням Кокс. Пізніше вона пропливла понад півтора кілометра у водах Антарктиди. Зараз Лінн 68 років, вона активно видає книги та виступає як спікерка на різних заходах. Про її активність можна дізнатися на персональному сайті плавчині – https://www.lynnecox.com/

7 серпня 1998  року посольства США в Кенії та Танзанії атакували терористи. Докладніше.

Церковне свято 7 серпня

7 серпня вшановують пам’ять преподобномученика Дометія Персянина та двох учнів його. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо капуста дозріла, то осінь буде ранньою.

Якщо у моркви поникло бадилля, то скоро похолодає.

Якщо ніч із 7 на 8 серпня холодна і мокра, то зима буде ранньою й морозною.

Що не можна робити 7 серпня

Не можна лихословити та лаятися.

Жінкам не можна працювати в полі та на городі й виконувати будь-яку іншу важку роботу.

Категорично не можна чіпати лелек і тим паче шкодити їм.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 7 серпня: як минула ніч
07.08.2025, 07:07
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії
07.08.2025, 06:00
Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження
Збудники холери в річці в місті на Харківщині: що показало дослідження
06.08.2025, 21:22
Токар: чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, – «активний ухилянт»
Токар: чоловік, який стріляв у ветерана ЗСУ в Харкові, – «активний ухилянт»
06.08.2025, 20:34
Дощ, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 7 серпня
Дощ, гроза, місцями град і шквали: погода в Харкові та області на 7 серпня
06.08.2025, 19:06
Новини Харкова — головне 6 серпня: DeepState заявляє про просування РФ
Новини Харкова — головне 6 серпня: DeepState заявляє про просування РФ
06.08.2025, 21:48

Новини за темою:

06:00
Сьогодні 6 серпня: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 5 серпня: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 4 серпня: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 3 серпня: яке свято та день в історії
06:00
Сьогодні 2 серпня: який день в історії

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сьогодні 7 серпня: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Серпня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 серпня 1987 року спортсменка зі США Лінн Кокс здійснила перший зареєстрований заплив зі Сполучених Штатів до Радянського Союзу – крижаними водами Берингової протоки".