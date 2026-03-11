Спортсменка, представляющая Харьковщину, получила бронзу на Паралимпиаде
Фото: KHARKIV SPORT CITY
О том, что биатлонистка Людмила Ляшенко получила бронзовую медаль на зимних Паралимпийских играх, рассказали в Telegram-канале Kharkiv Sport city.
В сообщении уточнили, что она финишировала третьей в спринтерской гонке на 7,5 км (класс стоя). Таким образом, девушка принесла сборной Украины бронзу.
«В состав национальной паралимпийской сборной на Играх вошли две представительницы Харьковщины – Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко. Обе спортсменки уже много лет демонстрируют высокие результаты и уверенно представляют Украину на международной арене», – добавили в Kharkiv Sport city.
