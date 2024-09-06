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Еще одну «бронзу» завоевала на Паралимпиаде харьковчанка Елена Федота-Исаева

Мир 21:40   06.09.2024
Елена Нагорная
Еще одну «бронзу» завоевала на Паралимпиаде харьковчанка Елена Федота-Исаева Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Представительница Харьковщины Елена Федота-Исаева завоевала вторую бронзовую награду на Паралимпиаде-2024 в Париже. В этот раз — в фехтовании на креслах колесных на шпагах (категория В).

В матче за третье место спортсменка разгромила представительницу Гонконга Тун Нга Тин со счетом 15:6, сообщает «Суспільне спорт».

Ранее 38-летняя Федота-Исаева победила в «бронзовом» финале на сабле (категория В) представительницу Китая Ао Ланжу (15:3).

«Ощущения отличаются, но это все равно радость. Просто два разных вида. В сабле я рассчитывала и очень хотела золотую медаль, и это было возможно, потому что я саблистка, и это мой основной вид. Я много тренируюсь, у меня на той Паралимпиаде уже было «серебро», то есть было [желание достичь высшей] ступени. Но, к сожалению, не получилось, а в шпаге у меня еще не было паралимпийской медали, это первая. Поэтому эта ступенька выше, шпажный старт. И вообще в двух видах взять медаль — большая радость и достижение для меня», — прокомментировала свои награды спортсменка.

Напомним, Харьковскую область на Паралимпиаде в Париже представляют девять спортсменов в четырех видах спорта: Михаил Сербин, Максим Веракса, Даниил Семенихин, Роман Бондаренко, Александр Език, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Евгения Бреус и Елена Федота-Исаева.

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Автор: Елена Нагорная
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Еще одну «бронзу» завоевала на Паралимпиаде харьковчанка Елена Федота-Исаева
Еще одну «бронзу» завоевала на Паралимпиаде харьковчанка Елена Федота-Исаева
06.09.2024, 21:40

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представительница Харьковщины Елена Федота-Исаева завоевала вторую бронзовую награду на Паралимпиаде-2024 в Париже. В этот раз — в фехтовании на креслах колесных на шпагах (категория В).".