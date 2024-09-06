Ще одну «бронзу» виборола на Паралімпіаді харків’янка Олена Федота-Ісаєва
Представниця Харківщини Олена Федота-Ісаєва здобула другу бронзову нагороду на Паралімпіаді-2024 у Парижі. На цей раз – у фехтуванні на кріслах колісних на шпагах (категорія В).
У матчі за третє місце спортсменка розгромила представницю Гонконгу Тун Нга Тін з рахунком 15:6, повідомляє «Суспільне спорт».
Раніше 38-річна Федота-Ісаєва перемогла у «бронзовому» фіналі на шаблі (категорія В) представницю Китаю Ао Ланжу (15:3).
«Відчуття відрізняються, але це все одно радість. Просто два різні види. У шаблі я розраховувала і дуже хотіла золоту медаль, і це було можливо, бо я шаблістка, і це мій основний вид. Я багато тренуюся, у мене на тій Паралімпіаді вже було “срібло”, і тобто було [бажання досягнути вищої] сходинки. Але, на жаль, не вийшло, а у шпазі у мене ще не було паралімпійської медалі, це перша. Тому ця сходинка вища, шпажний старт. І взагалі у двох видах взяти медаль — велика радість та досягнення для мене», — прокоментувала свої нагороди спортсменка.
Нагадаємо, Харківську область на Паралімпіаді в Парижі представляють дев’ять спортсменів у чотирьох видах спорту: Михайло Сербін, Максим Веракса, Данило Семенихін, Роман Бондаренко, Олександр Єзик, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Представниця Харківщини Олена Федота-Ісаєва здобула другу бронзову нагороду на Паралімпіаді-2024 у Парижі. На цей раз – у фехтуванні на кріслах колісних на шпагах (категорія В).".