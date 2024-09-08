Харьковчанка завоевала «серебро» Паралимпиады
Харьковчанка Марина Литовченко дошла до финала соревнований Паралимпиады-2024 в настольном теннисе (одиночный разряд, класс WS6).
В финале Марина Литовченко уступила Наджли аль Даени из Ирака, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Соперницы сыграли четыре сета, в трех верх взяла иракская спортсменка.
С «серебром» землячку поздравил мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что эта медаль у Марины Литовченко — третья.
«Каждая из этих наград является свидетельством вашей невероятной силы, выдержки и настойчивости. Спасибо за то, что славите Харьков и вдохновляете украинцев на новые победы!» — процитировала поздравление мэра пресс-служба.
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Напомним, Харьковскую область на Паралимпиаде в Париже представляют девять спортсменов в четырех видах спорта: Михаил Сербин, Максим Веракса, Даниил Семенихин, Роман Бондаренко, Александр Език, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Евгения Бреус и Елена Федота-Исаева.
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: новости Харькова, паралимпиада, серебро, терехов;
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 14:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанка Марина Литовченко дошла до финала соревнований Паралимпиады-2024 в настольном теннисе (одиночный разряд, класс WS6)".