Харьковчанка завоевала «серебро» Паралимпиады

Харьковчанка Марина Литовченко дошла до финала соревнований Паралимпиады-2024 в настольном теннисе (одиночный разряд, класс WS6).

В финале Марина Литовченко уступила Наджли аль Даени из Ирака, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Соперницы сыграли четыре сета, в трех верх взяла иракская спортсменка.

С «серебром» землячку поздравил мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что эта медаль у Марины Литовченко — третья.

«Каждая из этих наград является свидетельством вашей невероятной силы, выдержки и настойчивости. Спасибо за то, что славите Харьков и вдохновляете украинцев на новые победы!» — процитировала поздравление мэра пресс-служба.

Напомним, Харьковскую область на Паралимпиаде в Париже представляют девять спортсменов в четырех видах спорта: Михаил Сербин, Максим Веракса, Даниил Семенихин, Роман Бондаренко, Александр Език, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Евгения Бреус и Елена Федота-Исаева.