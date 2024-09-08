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Харків’янка завоювала “срібло” Паралімпіади

Спорт 14:48   08.09.2024
Оксана Горун
Харків’янка завоювала “срібло” Паралімпіади

Харків’янка Марина Литовченко дійшла до фіналу змагань Паралімпіади-2024 у настільному тенісі (одиночний розряд, клас WS6).

У фіналі Марина Литовченко поступилася Наджлі аль Даєні з Іраку, повідомила пресслужба Харківської міськради. Суперниці зіграли чотири сети, у трьох гору взяла іракська спортсменка.

Зі “сріблом” землячку привітав мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що ця медаль у Марини Литовченко – третя.

“Кожна з цих нагород є свідченням Вашої неймовірної сили, витримки та наполегливості. Дякую за те, що прославляєте Харків та надихаєте українців на нові перемоги!” – процитувала вітання мера пресслужба.

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Нагадаємо, Харківську область на Паралімпіаді в Парижі представляють дев’ять спортсменів у чотирьох видах спорту: Михайло Сербін, Максим Веракса, Данило Семенихін, Роман Бондаренко, Олександр Єзик, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Марина Литовченко дійшла до фіналу змагань Паралімпіади-2024 у настільному тенісі (одиночний розряд, клас WS6)".