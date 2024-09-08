Харків’янка завоювала “срібло” Паралімпіади
Харків’янка Марина Литовченко дійшла до фіналу змагань Паралімпіади-2024 у настільному тенісі (одиночний розряд, клас WS6).
У фіналі Марина Литовченко поступилася Наджлі аль Даєні з Іраку, повідомила пресслужба Харківської міськради. Суперниці зіграли чотири сети, у трьох гору взяла іракська спортсменка.
Зі “сріблом” землячку привітав мер Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що ця медаль у Марини Литовченко – третя.
“Кожна з цих нагород є свідченням Вашої неймовірної сили, витримки та наполегливості. Дякую за те, що прославляєте Харків та надихаєте українців на нові перемоги!” – процитувала вітання мера пресслужба.
Читайте також: Ще одну “бронзу” виборола на Паралімпіаді харків’янка Олена Федота-Ісаєва
Нагадаємо, Харківську область на Паралімпіаді в Парижі представляють дев’ять спортсменів у чотирьох видах спорту: Михайло Сербін, Максим Веракса, Данило Семенихін, Роман Бондаренко, Олександр Єзик, Марина Литовченко, Максим Петренчук, Євгенія Бреус, Олена Федота-Ісаєва.
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: новини Харкова, паралимпиада, серебро, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янка завоювала “срібло” Паралімпіади»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Вересня 2024 в 14:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Марина Литовченко дійшла до фіналу змагань Паралімпіади-2024 у настільному тенісі (одиночний розряд, клас WS6)".