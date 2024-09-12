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Кто привез больше всего медалей на Харьковщину: итоги Паралимпиады в Париже

Спорт 10:54   12.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Кто привез больше всего медалей на Харьковщину: итоги Паралимпиады в Париже Фото: Харьковская ОВА

12 сентября в Харькове подвели итоги выступления спортсменов региона на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. Сборную Украины там представляли 140 спортсменов, 9 из них – жители Харьковщины. 

Всего в четырех видах спорта харьковским паралимпийцам удалось завоевать семь медалей. Одну золотую, по три серебряных и бронзовых, – рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Харьковской ОВА Константин Ананченко.

«Паралимпийским чемпионом по плаванию стал Максим Сербин. Он победил на дистанции 100 метров брассом в классе S11 с мировым рекордом 1:05:84. Наибольшее количество медалей среди харьковчан добыла в борьбе Елена Федотова-Исаева, на ее счету две бронзовые награды и одна серебряная в фехтовании на колясках категории В. Она заняла третьи места в индивидуальных соревнованиях на сабле и шпаге. Также с харьковчанкой Евгенией Бреус и Надеждой Делог из Закарпатской области Елена Федотова-Исаева добыла в борьбе «серебро» в командной женской шпаге», – сообщил Ананченко.

По серебряной и бронзовой медали завоевали для Украины пловцы Максим Веракса и Даниил Семенихин. А вот Марина Литовченко стала серебряной призеркой в настольном теннисе.

Украинские спортсмены на Паралимпиаде в Париже заняли седьмое место в общем зачете. Они выиграли 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных, 32 бронзовых.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12 сентября в Харькове подвели итоги выступления спортсменов региона на XVII летних Паралимпийских играх в Париже. Сборную Украины там представляли 140 спортсменов, 9 из них – жители Харьковщины".