Хто привіз найбільше медалей на Харківщину: підсумки Паралімпіади у Парижі

12 вересня у Харкові підбили підсумки виступу спортсменів регіону на XVII літніх Паралімпійських іграх у Парижі. Збірну України там представляли 140 спортсменів, 9 із них – жителі Харківщини.

Загалом у чотирьох видах спорту харківським паралімпійцям вдалося завоювати сім медалей. Одну золоту, по три срібні та бронзові, – розповів начальник управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.

«Паралімпійським чемпіоном із плавання став Максим Сербін. Він переміг на дистанції 100 метрів брасом у класі S11 зі світовим рекордом 1:05:84. Найбільшу кількість медалей серед харків’ян виборола Олена Федотова-Ісаєва, на її рахунку дві бронзові нагороди та одна срібна у фехтуванні на візках категорії В. Вона посіла треті місця в індивідуальних змаганнях на шаблі та шпазі. Також із харків’янкою Євгенією Бреус та Надією Дьолог із Закарпатської області Олена Федотова-Ісаєва виборола «срібло» у командній жіночій шпазі», – повідомив Ананченко.

По срібній та бронзовій медалі завоювали для України плавці Максим Веракса та Данило Семеніхін. А ось Марина Литовченко стала срібною призеркою у настільному тенісі.

Українські спортсмени на Паралімпіаді у Парижі посіли сьоме місце у загальному заліку. Вони виграли 82 медалі: 22 золоті, 28 срібних, 32 бронзові.