Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому
Мешканці Харківщини, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у складі Національної збірної України, повертаються додому. Цього року в Парижі спортсмени здобули золоту, по три срібні та бронзові нагороди, – нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Синегубов зустрів у Харкові найдосвідченішого зі спортсменів-паралімпійців – Максима Вераксу.
«Зустрілися з Максимом, який у Парижі завоював срібло, а лише на п’яти Паралімпійських іграх завоював 16 медалей і став найтитулованішим спортсменом серед паралімпійців України. Цього разу в Парижі наш спортсмен завоював «срібло» на 100-метрівці вільним стилем, який подолав за 53.64 секунди», – наголосив Синєгубов.
Усього від нашої області у Паралімпійських іграх брали участь дев’ять спортсменів.
Читайте також: Харків’янка здобула «срібло» Паралімпіади
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Україна, Харків; Теги: медали, паралимпиада, призер, спорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 12:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у складі Національної збірної України, повертаються додому. Цього року в Парижі спортсмени здобули золоту, по 3 срібні та бронзові нагороди, – нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".