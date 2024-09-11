Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому

Мешканці Харківщини, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у складі Національної збірної України, повертаються додому. Цього року в Парижі спортсмени здобули золоту, по три срібні та бронзові нагороди, – нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синегубов зустрів у Харкові найдосвідченішого зі спортсменів-паралімпійців – Максима Вераксу.

«Зустрілися з Максимом, який у Парижі завоював срібло, а лише на п’яти Паралімпійських іграх завоював 16 медалей і став найтитулованішим спортсменом серед паралімпійців України. Цього разу в Парижі наш спортсмен завоював «срібло» на 100-метрівці вільним стилем, який подолав за 53.64 секунди», – наголосив Синєгубов.

Усього від нашої області у Паралімпійських іграх брали участь дев’ять спортсменів.