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Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому

Спорт 12:12   11.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Спортсмени Харківщини повертаються з Паралімпіади: які нагороди везуть додому

Мешканці Харківщини, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у складі Національної збірної України, повертаються додому. Цього року в Парижі спортсмени здобули золоту, по три срібні та бронзові нагороди, – нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синегубов зустрів у Харкові найдосвідченішого зі   спортсменів-паралімпійців – Максима Вераксу.

«Зустрілися з Максимом, який у Парижі завоював срібло, а лише на п’яти Паралімпійських іграх завоював 16 медалей і став найтитулованішим спортсменом серед паралімпійців України. Цього разу в Парижі наш спортсмен завоював «срібло» на 100-метрівці вільним стилем, який подолав за 53.64 секунди», – наголосив Синєгубов.

паралімпієць Харківщини
Фото: пресслужба ХОВА

Усього від нашої області у Паралімпійських іграх брали участь дев’ять спортсменів.

Читайте також: Харків’янка здобула «срібло» Паралімпіади

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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11.09.2024, 12:12

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканці Харківщини, які брали участь у XVII літніх Паралімпійських іграх у складі Національної збірної України, повертаються додому. Цього року в Парижі спортсмени здобули золоту, по 3 срібні та бронзові нагороди, – нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".