Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»
У матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги харківський «Металіст 1925» здобув перемогу над київським «Динамо» з рахунком 1:0. Гол на 78-й хвилині забив Денис Антюх.
Гра відбулася 11 квітня на стадіоні “Центральний” у Житомирі, повідомляється на сайті харківського клубу.
Перший тайм завершився без голів — 0:0 . Доля зустрічі вирішилася наприкінці другого тайму. На 78-й хвилині Антюх забив єдиний м’яч, який приніс «Металісту 1925» три очки.
Харків’яни набрали 35 очок та закріпилися на п’ятому місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Кияни залишилися на четвертій позиції з 41 очком.
Читайте також: «Люди ментально розвантажуються»: у метро Харкова проходить дискотека (відео)
Популярно
Категорії: Спорт, Харків; Теги: Металлист 1925, новини Харкова, спорт, футбол;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 18:30;