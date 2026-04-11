Харківський «Металіст 1925» обіграв «Динамо»

Спорт 18:30   11.04.2026
Олена Нагорна
У матчі 23-го туру української Прем’єр-ліги харківський «Металіст 1925» здобув перемогу над київським «Динамо» з рахунком 1:0. Гол на 78-й хвилині забив Денис Антюх.

Гра відбулася 11 квітня на стадіоні “Центральний” у Житомирі, повідомляється на сайті харківського клубу.

Перший тайм завершився без голів — 0:0 . Доля зустрічі вирішилася наприкінці другого тайму. На 78-й хвилині Антюх забив єдиний м’яч, який приніс «Металісту 1925» три очки.

Харків’яни набрали 35 очок та закріпилися на п’ятому місці в турнірній таблиці Прем’єр-ліги. Кияни залишилися на четвертій позиції з 41 очком.

