Спортсмены Харьковщины возвращаются с Паралимпиады: какие награды везут домой
Жители Харьковщины, которые участвовали в XVII летних Паралимпийских играх в составе Национальной сборной Украины, возвращаются домой. В этом году в Париже спортсмены завоевали золотую, по три серебряных и бронзовых наград, – напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Синегубов встретил в Харькове самого опытного из спортсменов-паралимпийцев — Максима Вераксу.
«Встретились с Максимом, который в Париже завоевал серебро, а всего на пяти Паралимпийских играх завоевал 16 медалей и стал самым титулованным спортсменом среди паралимпийцев Украины. На этот раз в Париже наш спортсмен завоевал «серебро» на 100-метровке свободным стилем, которую преодолел за 53.64 секунды», – отметил Синегубов.
Всего от нашей области в Паралимпийских играх участвовали девять спортсменов.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 12:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жители Харьковщины, которые участвовали в XVII летних Параолимпийских играх в составе Национальной сборной Украины, возвращаются домой. В этом году в Париже спортсмены завоевали золотую, по 3 серебряных и бронзовых наград, – напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".