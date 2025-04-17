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ХАЦ: почти 400 тысяч гривен планирует потратить Харьковский облсовет на медали

Общество 14:24   17.04.2025
Виктория Яковенко
ХАЦ: почти 400 тысяч гривен планирует потратить Харьковский облсовет на медали Фото: ОО «ХАЦ»

Харьковский областной совет объявил о закупке наград на сумму 396,6 тысячи гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».

«Хотят купить 30 комплектов почетного знака отличия «Слобожанская слава» (отличие, миниатюра, футляр), шесть комплектов «Почетный гражданин Харьковской области» (нагрудный знак, миниатюра, футляр), 460 памятных нагрудных знаков с футляром «За заслуги перед Харьковщиной», — пишут антикоррупционеры.

По их данным, аукцион должен пройти 18 апреля, а поставка – до 29 августа.

«Награды и знаки отличия, как всегда, вручают при проведении общегосударственных, профессиональных праздников, а также для празднования «памятных и юбилейных дат, в том числе юбилеев основания районов, территориальных громад и населенных пунктов области», — уточнили в ХАЦ.

медали планирует закупить Харьковский облсовет
Фото: ОО «ХАЦ»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2025 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский областной совет объявил о закупке наград на сумму 396,6 тысячи гривен, сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на сайт «ProZorro».".