Срібло Паралімпіади-2026 виграла харків’янка Людмила Ляшенко
Спортсменка із Харківської області Людмила Ляшенко у складі національної збірної України посіла друге місце на Паралімпійських іграх-2026 у лижній естафеті, повідомляє ХОВА.
У гонці брали участь 10 команд. Україну представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. Кожен із них подолав дистанцію 2,5 кілометра.
Українська команда боролася за перше місце. На фінальному етапі Людмила Ляшенко тривалий час зберігала лідерство, однак на останніх метрах дистанції поступилася представниці США. У підсумку збірна України фінішувала другою з відставанням у 12,5 секунди.
Це срібло стало 17-ю медаллю для збірної України на Паралімпійських іграх-2026. У доробку українських спортсменів — три золоті, сім срібних та сім бронзових нагород.
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: второе место, лыжи, медаль, параолимпиада, серебро;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 15:59;