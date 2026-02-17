Live

«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026

Общество 16:12   17.02.2026
Виктория Яковенко
«Историческое достижение»: харьковские бадминтонистки с «бронзой» на Евро-2026 Фото: ХОВА

В составе национальной сборной бадминтонистки с Харьковщины завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы, который состоялся в Стамбуле.

«Это первая медаль в истории Украины на командном Евро по бадминтону. Особо приятно отметить, что все участницы сборной представляют именно Харьковскую область», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

На групповом этапе украинки победили сборные Эстонии и Германии и вышли в полуфинал. В матче за выход в финал сборная Украины уступила Дании и завершила турнир с бронзовыми наградами, уточнили в ХОВА.

В эфире нацмарафона участницы команды Полина Бугрова и Мария Столяренко поделились впечатлениями.

«Мы очень счастливы. Это нереальные ощущения. Мы понимаем, что это историческое явление для нас и Украины», – подчеркнули девушки.

Президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров отметил, что украинская команда была самой молодой на этом чемпионате.

«Это историческое достижение для украинского бадминтона. Подготовка к чемпионату проводилась не в простых условиях. Спортсмены вынуждены тренироваться не в родных стенах, не в родном городе. Отмечу, что вся команда – харьковчанки. Но, к сожалению, сейчас в Харькове тренироваться полноценно невозможно. Но для нас вдвойне приятно, что Харьков подтверждает спортивную столицу Украины», – рассказал Днепров.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Рекорд Украины установил в Харькове известный бегун (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
