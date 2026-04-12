Историческую победу одержали в Европе харьковские спортсменки

Спорт 15:37   12.04.2026
Оксана Горун
Историческую победу одержали в Европе харьковские спортсменки

Харьковчанки Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали «бронзу» ЧЕ. Она стала первой для Украины на взрослом чемпионате Европы по бадминтону в индивидуальных соревнованиях.

«Наши спортсменки завоевали историческую «бронзу» чемпионата Европы по бадминтону, — сообщил о достижении начальник ХОВА Олег Синегубов. — Спортсменки вписали свои имена в историю национального бадминтона, установив новое достижение для Украины на континентальном уровне».

Напомним, Полина Бугрова представляла Украину на летних Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Ранее сборная Украины по бадминтону, в составе которой так же были спортсменки из Харькова, завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, который состоялся в Стамбуле.

