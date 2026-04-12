Историческую победу одержали в Европе харьковские спортсменки
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Харьковчанки Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали «бронзу» ЧЕ. Она стала первой для Украины на взрослом чемпионате Европы по бадминтону в индивидуальных соревнованиях.
«Наши спортсменки завоевали историческую «бронзу» чемпионата Европы по бадминтону, — сообщил о достижении начальник ХОВА Олег Синегубов. — Спортсменки вписали свои имена в историю национального бадминтона, установив новое достижение для Украины на континентальном уровне».
Напомним, Полина Бугрова представляла Украину на летних Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Ранее сборная Украины по бадминтону, в составе которой так же были спортсменки из Харькова, завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, который состоялся в Стамбуле.
Популярно
- Категории: Спорт, Харьков; Теги: бадминтон, бронза, новости Харькова, победа, синегубов, чемпионат Европы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Историческую победу одержали в Европе харьковские спортсменки», то посмотрите больше в разделе Спорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2026 в 15:37;