Историческую победу одержали в Европе харьковские спортсменки

Харьковчанки Полина Бугрова и Евгения Кантемир завоевали «бронзу» ЧЕ. Она стала первой для Украины на взрослом чемпионате Европы по бадминтону в индивидуальных соревнованиях.

«Наши спортсменки завоевали историческую «бронзу» чемпионата Европы по бадминтону, — сообщил о достижении начальник ХОВА Олег Синегубов. — Спортсменки вписали свои имена в историю национального бадминтона, установив новое достижение для Украины на континентальном уровне».

Напомним, Полина Бугрова представляла Украину на летних Олимпийских играх во Франции в 2024 году. Ранее сборная Украины по бадминтону, в составе которой так же были спортсменки из Харькова, завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы, который состоялся в Стамбуле.