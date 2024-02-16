Близько 50 мільйонів жителів Бразилії беруть участь у карнавалі-феєрії (фото)
Святкування вже тривають шість днів та охопили всю Бразилію, повідомляє Al Jazeera.
Під бурхливі оплески мер Ріо-де-Жанейро Едуардо Паєс коронував короля Момо, ознаменувавши початок символічного п’ятиденного правління монарха карнавалу над веселощами, які стартували минулої п’ятниці 9 лютого. Завершиться наймасштабніший карнавал у світі завтра, 17 лютого.
«Офіційно оголошую Карнавал 2024 року відкритим!» – заявив король Момо після того, як мер подарував йому гігантський ключ зі срібла та золота. Конфетті злетіли у залі Міського палацу у районі Ботафого, де проходила церемонія. Міністр туризму Бразилії Селсо Сабіно, який також був присутній на церемонії, заявив, що в урочистостях візьмуть участь 49 мільйонів людей по всій Бразилії, що на 6,5% більше, ніж минулого року. За попередніми прогнозами, в країну планували приїхати близько 200 000 іноземців, і багато з них – бідно одягнені та вкриті блискітками – приєднаються до вуличних вечірок, які відбуваються у громадських місцях Ріо, Сан-Паулу та інших міст.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: Бразилия, карнавал, карнавал-феерия, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, танцоры, танцы, феерия;
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Святкування вже тривають шість днів та охопили всю Бразилію, повідомляє Al Jazeera. ".